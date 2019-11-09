الوزير شكرهم.. العاملون بمطار شرم الشيخ ينقذون طائرة من كارثة

وجه الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني الشكر للعاملين بمطار شرم الشيخ على احترافيتهم العالية في التعامل مع اندلاع حريق في احدي إطارات طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا رحلة رقم SQP7153 والذي كان من الممكن أن يتحول إلى كارثة.





وصرح مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني أنه قد تعرضت طائرة تابعة لشركة اسكاى اب الأوكرانية بعد هبوطها بمطار شرم الشيخ لنشوب حريق في إحدي إطاراتها، نتيجة تسرب زيت الهيدروليك علي إطارات الطائرة مما تسبب في اشتعال النيران بالإطار نتيجة سخونته.





وأوضح المصدر: قام على الفور فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بالتعاون مع رجال الحماية والإنقاذ وطاقم الطوارئ فى مطار شرم شرم الشيخ بإخماد الحريق والسيطرة على الموقف قبل امتداده لباقى أجزاء الطائرة، كما تم إخلاء الركاب الموجودين على متن الطائرة وإتباع كافة إجراءات الحماية المدنية للحفاظ على سلامتهم.





من جانبه أشاد قائد الطائرة الأوكرانية بطاقم الخدمات الأرضية وفريق الطوارئ بمطار شرم الشيخ على الأداء الاحترافي في التعامل مع الحريق من حيث سرعة الاستجابة والدعم السريع في إطفاء الحريق وإخلاء الركاب دون أي خسائر في الأرواح.



