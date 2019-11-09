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عاجل.. حقيقة زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإسكان بمحافظة القاهرة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:30 م
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أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
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أكدت محافظة القاهرة، أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن زيادة القيمة الايجارية علي وحدات الإسكان الخاصة بمشروعات إسكان المحافظة وخاصة الإسكان الاجتماعي الخاص بالحالات القاسية، وأنه لم يتم المساس أو تحريك قيمة الإيجارات بكافة المشروعات.

جاء ذلك في بيان صادر منذ قليل عن محافظة القاهرة.

وكانت قد نجحت محافظة القاهرة، في تحويل قصر خديجة بحلوان إلى متحف لحضارة الأديان وفرع لمكتبة الاسكندرية بالقاهرة، وذلك بعد عامين من تطويره وإنقاذه بتكلفة بلغت 28 مليون جنيه.

وأوضح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن القصر يعد تحفة معمارية ذات قيمة أثرية كبيرة ومسجل كطراز معماري متميز وكان من الصعب استخدامه كمقر إداري.

وأضاف المحافظ أن القصر أصبح مركزاً ثقافياً للتنوير ومؤسسة علمية وبحثية وخدمية ومزاراً ذو قيمة للسياحة بمصر، وذلك بعد إعادة تجديده طبقاً للمعايير الدولية للمتاحف بموجب البروتوكول الذي تم توقيعه مع مكتبة الاسكندرية مما سينعكس أيضاً على تطوير المنطقة المحيطة به بالكامل.

وكان محافظ القاهرة قد أناب اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية لحضور حفل افتتاح أعمال تطوير قصر الأميرة خديجة بمشاركة د. مصطفى الفقي مدير مكتبة الاسكندرية.

وشهد الحفل افتتاح مكتبة الطفل والنشء ومعرض حلوان الأول للحرف اليدوية، بالاضافة إلى عرض علمي مبسط للأطفال تحت عنوان "عجائب العلوم" ، ومعرض "رحلة الكتابة في مصر" الذي يستعرض أهم المحطات الرئيسية للتدوين منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث.

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الكلمات المفتاحية

وحدات الإسكان مصر مدينة القاهرة محافظة القاهرة زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإسكان

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