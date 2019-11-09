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عروض الجمعة الصفراء من نون

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:15 م
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بوابة الفجر
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نون وعروض الجمعة الصفراء 

على غرار الجمعة البيضاء قرر متجر نون عمل تخفيضات ممتازة ولكن في موعد الجمعة البيضاء والجمعة السوداء في آخر جمعة من شهر نوفمبر بعد عيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة تماما مثل الجمعة السوداء المنتشرة هناك والتي كانت أول فعالياتها في مدينة فلادلفيا الأمريكية وقرر الموقع تسميتها بالجمعة الصفراء.

وقبل أن نشرح فاعليات الجمعة الصفراء من نون دعونا نتعرف أولا على متجر نون نفسه الذي تم تأسيسه في عام 2016 باستثمارات بلغت مليار دولار أمريكي كانت بتمويل كل من صندوق الاستثمارات السعودى وهو يمتلك حصة 50 % من الموقع، ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار وشركة الشايع الكويتية ايضاً، وغيرهم من المستثمرين.


فعاليات الجمعة الصفراء

تبدأ فاعليات الجمعة الصفراء من آخر جمعة من شهر نوفمبر على كافة السلع والمنتجات التي يقدمها موقع نون من ملابس وعطور وحقائب وأجهزة لوحية وهواتف من أرقى الماركات هواوي وسامسونج وآبل وغيرها فضلا عن أجهزة اللاب توب والبلاي ستيشن وغيرها من السلع وبجانب تخفيضات الجمعة الصفراء فسوف تجد عزيزي القارئ عرض اكسترا المميز الذي يقدم عروضا ممتازة على الأجهزة المنزلية.

كوبونات الخصم

من مميزات موقع نون أيضا كوبونات الخصم التي يقدمها على مختلف السلع والمنتجات الخاصة به وعروض متجددة باستمرار لكل منها أكواد معينة خاصة بسلع معينة و ببلدان معينة حيث لا بد لك من متابعة الموقع باستمرار مع التسجيل فيه للاستمتاع بتلك العروض.

طرق الدفع

عبر موقع نون الأمر في غاية البساطة يمكنك الدفع باستخدام الباي بال أو كارت الفيزا ولا تقلق معلوماتك المالية تم تشفيرها على أعلى مستوى لمنع المتطفلين واللصوص من سرقتك ويمكنك أيضا أن تدفع نقدا عند استلام منتجاتك.

كيفية الشراء عبر موقع نون

الأمر في غاية البساطة في الموقع مقسم إلى عدة فروع كل فرع يختص بنوعية معينة من البضائع فقط اختر الفرع الخاص بالبضائع التي تبحث عنها وانتقي ما تشاء من السلع التي ترغب في شرائها.

تطبيق المحمول

حيث إن موقع نون له تطبيق يمكن تحميله عبر الهواتف الذكية من خلال متجر جوجل بلاي أو آبل ستور بحيث تقوم بالتسوق من خلاله بضغطة زر واحدة عبر موبايلك.

صفحات التواصل الاجتماعي

إذ لموقع نون صفحات عبر الفيس بوك وتويتر وإنستغرام ولينكد إن يمكنك أن تتواصل عبرها لتعرف كل جديد على الموقع سواء من عروض أو سلع.

لا تنس أنه بإمكانك أيضا التواصل مع مركز المساعدة في حالة وجود أي شكوى أو استفسارات كما يمكنك عمل شات مفتوح على الموقع هذا فضلا عن التواصل عبر الهاتف الخاص بالموقع أو الإيميل الخاص به المتاح للتواصل أيضا.

هذا ومن مميزات موقع نون أيضا الشحن المجاني للبضائع التي تبلغ قيمتها أكثر من 250 جنيه فضلا عن أن شحن البضائع عموما يكون سريع للغاية بما يضمن لك استلام منتجاتك في أقرب وقت ممكن من شرائها عبر الموقع.

أما سياسة الإرجاع فهي في منتهى السهولة حيث إن الكثير من المنتجات التي تعرض على المتجر يمكن أن يتم إرجاعها بعد شرائها بمنتهى السهولة فقط تعرف عبر الموقع كيفية ذلك.

كما أن الكثير من المنتجات يكون لها ضمانات كضمان لمدة عام مثلا أجل فأنت تشتري من متجر موثوق به تماما كما لو أنك تشتري من محل في السوق.

وتذكر عزيزي القارئ أن موقع نون يعد من أفضل مواقع التسوق في كل من السعودية والإمارات ومصر بما يقدمه من أسعار لا تقبل المنافسة حتى في غير عروض الجمعة الصفراء بما يجعله خيارك الأول عندما تقرر التسوق أون لاين كما أن به ماركات عالمية في مختلف السلع والمنتجات التي يقدمها.

كانت هذه أهم المعلومات عن الجمعة الصفراء وموقع نون الذي تعد إحدى أهم عروضه تكون في هذا اليوم نتمنى أن نكون قد أفدنا قرائنا الأعزاء بتلك المعلومات ونتمنى منهم مشاركة المقال لأكبر عدد من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لكي تعم الفائدة على الجميع يمكنكم أيضا مشاركة تجاربكم الشرائية الخاصة بكم أو أقربائكم أو أصحابكم عبر موقع نون في أيام الجمعة الصفراء وكيف كانت متميزة وممتازة وذلك عبر التعليقات التي سوف تكون متاحة على هذا الموضوع.


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