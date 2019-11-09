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توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام شيفيلد يونايتد 1-1 في الدوري الإنجليزي (فيديو)

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:11 م
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توتنهام وشيفيلد يونايتد
توتنهام وشيفيلد يونايتد
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سقط فريق توتنهام في فخ التعادل أمام مضيفه شيفيلد يونايتد بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم السبت، على ملعب "توتنهام هوتسبر" معقل السبيرز، في إطار منافسات الجولة الثنية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" 2019 - 2020.

وسجل اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين هدف توتنهام الوحيد في الدقيقة 58 بعدما اصطدمت في مدافع شيفيلد يونايتد لتعود للأخير ليضعها من بين أقدام الحارس، وتعادل الظهير الأيمن جورج بالدوك لفريق شيفيلد يونايتد في الدقيقة 78 بضربة رأسية متقنة، لينتهي اللقاء بنتيجة 1/1.

وبهذه النتيجة، رفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى النقطة 17 محتلًا المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا، ووصل توتنهام إلى النقطة 14 في المركز الثاني عشر.

تشكيل مباراة توتنهام ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي، كالتالي:-

وبدأ توتنهام مباراته أمام شيفيلد يونايتد بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: باولو جازانيجا.

خط الدفاع: سيرج أورييه – إيريك داير – دافينسون سانشيز - بن ديفيس.

خط الوسط: موسى سيسوكو – تانجي ندومبيلي - ديلي آلي - سون هيونج مين - جيوفاني لو سيلسو.

خط الهجوم: هاري كين.

وبدأ شيفيلد يونايتد مباراته أمام توتنهام بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: دين هندرسون.

خط الدفاع: جاك أوكونيل - جون إيجان - كريس باشام - إندا ستيفينز.

خط الوسط: جون فليك - أوليفر نوروود - جون لاندسترام - جورج بالدوك.

خط الهجوم: ديفيد ماكجولدريك - ليس موسيه.

بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة توتنهام وشيفيلد يونايتد في البريميرليج:-

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