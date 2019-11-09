مران الزمالك اليوم - شيكابالا يعود وأوناجم يغيب.. وجلسة بين أمير مرتضى وبوطيب

استأنف اليوم السبت فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، ضمن استعدادات الابيض على هامش فترة التوقف الدولي الحالية.





وغاب المغربي محمد اوناجم لاعب الفريق عن التدريبات الجماعية بعد حصوله على راحة من قبل الجهاز الفني للفريق، حيث اكتفى ببعض التدريبات البدنية على صالة الجيمانزيوم.





وظهر المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق في مقر القلعة البيضاء، عقب انتهاء رحلة فرنسا التي حرص اللاعب على خوض بعض الفحوصات الطبية.



