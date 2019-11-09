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مران الزمالك اليوم - شيكابالا يعود وأوناجم يغيب.. وجلسة بين أمير مرتضى وبوطيب

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:10 م
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بوابة الفجر
أحمد السيد
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استأنف اليوم السبت فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، ضمن استعدادات الابيض على هامش فترة التوقف الدولي الحالية.


وغاب المغربي محمد اوناجم لاعب الفريق عن التدريبات الجماعية بعد حصوله على راحة من قبل الجهاز الفني للفريق، حيث اكتفى ببعض التدريبات البدنية على صالة الجيمانزيوم.


وظهر المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق في مقر القلعة البيضاء، عقب انتهاء رحلة فرنسا التي حرص اللاعب على خوض بعض الفحوصات الطبية.


وعقد امير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق جلسة سريعة مع اللاعب المغربي للاطمئنان على حالته عقب انتهاء رحلته بفرنسا.


وخاض لاعبو الابيض التدريبات الجماعية بمعدات القياسات البدنية الجديدةg7وs7 بعد تعاقد النادي مع شركةًcatapult لبدء التشغيل التجريبي للأجهزة.


وغادر التونسي حمدي النقاز ظهير فريق الزمالك إلى تونس من اجل الانضمام إلى معسكر النسور لمواجهتي ليبيا وغينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية عام ٢٠٢١.


وقام الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بشرح بعض الجمل التكيكية والفنية من اجل تنفيذها في المران، حيث اعتمد على التمريرات القصيرة والتسليم والتسلم وتصحيح الأخطاء اولا بأول خلال المران.


وشارك محمود عبد الرازق شيكابالا قي التدريبات الجماعية للأبيض وذلك بعد انتهاء فترة التأهيل عقب إصابته في العضلة الضامة، ليصبح جاهز للتواجد في المباريات.


خضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لبرنامج بدني في بداية التدريبات تحت إشراف جوزية رودريجرز، وذلك عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق بعد ودية منتخب جنوب افريقيا الاوليمبي.


وعقد عصام مرعي المدرب العام للفريق جلسه خاصة مع الثنائي محمود الونش وإسلام جابر قبل انطلاق مران الفريق اليوم، حيث حرص على منحهما بعض التعليمات الفنية الخاصة.

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