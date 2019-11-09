مشاهدة مباراة الهلال و اوراوا ريد دياموندز بث مباشر KSA YouTube

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TAB3IE LIVE، مشاهدة مباشرة لقناة الاتحاد الآسيوي – YALLA KORA لايف بجودة تناسب جميع السرعاتتتجه أنظار جماهير الكرة العالمية والعربية، في شتى بقاع الوطن العربي مساء اليوم السبت المافق 9-11-2019صوب ملعب جامعة الملك سعود لمتابعة الموقعة المرتقب التي ستجمع بين الهلال وأوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.





يلا شوووت yalla shoot بث مباشر موعد مواجهة الهلال السعودي وأوراوا :

قام مواجهة الهلال السعودي وأوراوا في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والمصف بتوقيت مكة المكرمة، والربعة الونصف بتوقيت جرينيتش.





تعرف على ملعب قمة نهائي دوري أبطال أسيا بين الهلال وأوراوا

تقام المباراة على استاد جامعة الملك سعود، الملقب بمحيط الرعب لدي السعوديين معقل نادي الهلال، ومن المتوقع أن يمتلئ الملعب عن بكرة أبيه، من مشجعي الأزرق اليوم ليؤازروا فيريقهم

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بث مباشر يلا شوووت كوورة ستار koora star حكام مواجهة الهلال وأوراوا

قررت لجنة الحكام إسناد مواجهة الهلال وأوراوا لطاقم تحكيم عراقي يقوده على الصباح ويعاونه الثنائي:"حيدر عبد الحسن ، وأمير داود " وواثق مدلل حكما رابعا، والحكم الإضافي الأول مهند قاسم، بالإضافة الحكم الإضافي الثاني العُماني عمر اليعقوبي.





موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9 / 11 / 2019 مشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا بث مباشر beIN SPORTS

من المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد أوراوا، في تمام السادسة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة والنصف م ساءًا بتوقيت الإمارات، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد أوراوا

من المنتظر أن تذاع قمة مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري، حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD1، بصوت المعلق حفيظ الدراجي، ضمن منافسات ذهاب المباراة النهائية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم



