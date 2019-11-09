عاجل.. الحكم يحرم الهلال من هدف صحيح أمام أوراوا الياباني (فيديو)

حرم الحكم العراقي علي صباح عداي نادي الهلال من هدف صحيح في شباك أوراوا ريد دياموندز الياباني في المباراة المقامة حاليا على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.





واحتسب الحكم المساعد الثاني تسلل على سالم الدوسري الذي أحرزه هدفا لم يتم احتسابه في الدقيقة 74 من عمر المباراة، لكن الإعادة أظهرت صحة الهدف وعدم وجود تسلل.





وجاء تشكيل الهلال للمباراة على النحو التالي:





حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.





خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – جانغ هيون سو – محمد البريك.





في خط الوسط الدفاعي: عبدالله عطيف – سلمان الفرج.





في خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري – سيباستيان جيوفينكو – أندريه كاريلو.





في خط الهجوم: بافتيمبي جوميز.











