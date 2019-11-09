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الرئيس اليمني: على أجهزة الدولة تنفيذ اتفاق الرياض وأحكامه بشكل فوري

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:36 م
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الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
وكالات
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أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، على ضرورة أن تعمل أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة للعمل بشكل فوري على تنفيذ اتفاق الرياض وأحكامه.


وعبر هادي في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن امتنانه لكل الجهود التي بذلت من قبل الأشقاء في المملكة لإخراج ذلك الجهد إلى النور، ليتمكن الجميع من تلبية وتحقيق أهداف الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإيرانية.

 

وأضاف الرئيس اليمني: "نتمنى أن نطوي بهذا الاتفاق صفحة من المعاناة وفتح صفحة جديدة يستحق أن يلامسها ويعايشها شعبنا اليمني قاطبة ليحقق بها آماله وتطلعاته".

 

وذكر أن اتفاق الرياض الذي رعته السعودية بين الأطراف المتحالفة ضد ميليشيات الحوثي، يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوب البلاد.

 

وينص ضمن أبرز بنوده على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع، وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.

 

وتمت مراسم التوقيع على اتفاق الرياض، الثلاثاء، بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

 

وثمنت أطراف دولية وعربية جهود السعودية في التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بما يحفظ استقرار اليمن.


ومن المنتظر أن يتم التوقيع اليوم الثلاثاء، على اتفاقية الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بحسب تصريح سابق للسفير السعودي في اليمن محمد آل جابر.

ويؤسس الاتفاق، الذي رعته السعودية بين الأطراف المتحالفة ضد ميليشيات الحوثي، لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوبي البلاد.

وينص أبرز بنود الاتفاق على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.

ومن المبادئ الأساسية التي سينص عليها الاتفاق:
1- الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي
2- وقف الحملات الإعلامية المسيئة
3- توحيد الجهود تحت قيادة التحالف لإنهاء انقلاب الحوثي
4- مواجهة تنظيمي القاعدة وداعش
5- تشكيل لجنة من التحالف بقيادة السعودية لمتابعة تنفيذ الاتفاق
6- مشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل النهائي

ومن الترتيبات السياسية والاقتصادية:
1- تباشر الحكومة أعمالها من عدن خلال 7 أيام من الاتفاق
2- تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة وصرف الرواتب
3- إيداع موارد الدولة في البنك المركزي بعدن والصرف بموجب الميزانية
4- تفعيل أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي
5- تشكيل حكومة كفاءات من 24 وزيراً مناصفة بين الشمال والجنوب
6- اختيار الوزراء ممن لم ينخرطوا في القتال والتحريض خلال الأحداث الأخيرة
7- تعيين محافظ ومدير للأمن في عدن خلال 15 يوما
8- تعيين محافظين لأبين والضالع خلال 30 يوما
9- تعيين محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يوما

ومن جانبه، قال مستشار الرئيس هادي ووزير الخارجية الأسبق عبدالملك المخلافي إن الحوثيين يعيشون حالة قلق وترقب لتنفيذ اتفاق الرياض كونه سيوحد جهود اليمنيين لمواجهة المشروع الإيراني وإنهاء انقلاب المليشيات في اليمن.

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