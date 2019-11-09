أوقاف دمياط تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف (صور)





نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة دمياط، اليوم السبت، احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك بمسجد البحر بمدينة دمياط والتى جاءت بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء إبراهيم الحديدى مساعد مدير أمن دمياط والمقدم محمد مطاوع رئيس فرع المخابرات العامة بدمياط ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وممثلى المجتمع المدني.كما تضمن الاحتفال تلاوة آيات من القرآن الكريم وابتهالات دينية، وكلمة للشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف حول الذكرى العطرة لمولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم والذى فرح به الكون كله، وأهمية الاقتداء بسنته وأخلاقه وإنسانيته ورحمته فى التعامل مع الناس كافة، وأيضًا ضرورة اتباع سيرته العطرة فى مواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة وذلك مصداقا لقول الله تعالى فى كتابه الكريم "لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا".