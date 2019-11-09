نائب محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال الديني بالمولد النبوى الشريف



كما تطرقت للقدوة والأسوة الحسنة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وفضل التحلى والتآسى بصفات الرسول الكريم وأخلاقه وسننه ومدى سماحة الدين الاسلامى الحنيف.





وقدم فضيلة الشيخ المبتهل فرحان عبد المجيد فاصلا من التواشيح الدينية ومدح الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.



شهد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، الاحتفال الدينى الكبير الذى نظمته مديرية أوقاف الإسماعيلية، بالتعاون مع أجهزة المحافظة بمناسبة الاحتفالات بالمولد النبوى الشريف تحت عنوان "رسول الإنسانية" والذى أقيم بمسجد الشهداء بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث الإسماعيلية بحضور اللواء حسام الحسينى مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والمقدم محمد سمير المستشار العسكرى للمحافظة، وفضيلة الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف وفضيلة الشيخ وحيد عايش رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالإسماعيلية ونخبة كبيرة من القيادات الأمنية وقيادات مديرية أوقاف الإسماعيلية.وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرأن الكريم بصوت الشيخ فرحان عبد المجيد ثم ألقى فضيلة الشيخ فودة السيد فودة كلمة الأوقاف، بهذه المناسبة أشار فيها إلى السيرة العطرة لميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام وفضل إحياء ذكراه العطرة.