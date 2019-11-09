عاجل.. كاريلو يشعل ملعب الهلال بالهدف الأول في شباك أوراوا (فيديو)





وجاء هدف الهلال عن طريق النجم البيروفي كاريلو في الدقيقة 60 بعد استغلال عرضية رائعة.





وجاء تشكيل الهلال للمباراة على النحو التالي: حراسة المرمى: عبدالله المعيوف. خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – جانغ هيون سو – محمد البريك. في خط الوسط الدفاعي: عبدالله عطيف – سلمان الفرج. في خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري – سيباستيان جيوفينكو – أندريه كاريلو. في خط الهجوم: بافتيمبي جوميز.





أحرز نادي الهلال السعودي هدفه الأول في شباك أوراوا ريد دياموندز الياباني في المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب جامعة الملك سعود، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.