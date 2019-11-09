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نانسي عجرم تعايد الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:49 م
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة نانسي عجرم معايدة للأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

وكتبت "عجرم" قائلة: ‏كل سنة وانتو بخير بمناسبة ذكرى المولد.


وأضافت "عجرم" قائلة: يارب السلام والاستقرار لبلدنا ووطنا العربي، وينعاد عليكن بكل شي بتتمنو.


وعلق أحد المتابعين عليها قائلاً: ‏‎ننوسة ياروحي انتي السلام والأمان والقلب الطيب.

وعلى صعيد أخر قدمت "عجرم" العديد من الألبومات منها شيل عيونك عني، محتجالك، اه ونص، يا سلام، شخبط شخابيط، بتفكر في ايه.


وشاركت "عجرم" في العديد من الأغاني السنجل الخاصة بها منها انا مصري، اهلي وزمالك، الدنيا حلوة، حبيب العمر، مصر المحروسة، سلمولي عليه، على البركة، معقول الغرام.
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الكلمات المفتاحية

نانسي عجرم مولد النبوي

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