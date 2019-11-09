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استشاري تغذية تحذر من المنشطات بصالات الجيم: تؤدي إلى الوفاة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:43 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتور نبال عبد الرحمن، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، إن المكملات الغذائية قد تكون صحية لتعويض نقص معين مثل نقص الحديد أو الكالسيوم، لكن المشكلة في تعاطي شخص سليم ويمارس الرياضة للمكملات الغذائية.

وأضافت "عبد الرحمن"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن المنشطات لا يصح لأي شخص تناولها، فهي عبارة عن 3 أنواع، مشددة على أن حجم وتقوية العضلات يزداد بتناول الأطعمة والتغذية السليمة مع ممارسة ألعاب القوى السليمة تحت إشراف مدرب، مؤكدة أنه ليست جميع المنشطات تحت إشراف منظمات الدواء المصرية، ولا أحد يعلم مكونات هذه المنشطات، وهناك منشطات تؤثر على الكبد والكلي وقد تصيب الإنسان بالضغط والسكر وغيره.

ونوهت، إلى أن هناك منشطات محذورة تمامًا وتؤدي للوفاة، وهي أي شيء فيها حقن، ويكون جميعها مهرب، موضحة أن هناك لجنة للمنشطات وشددت على ضرورة وجود رقابة على الصيدليات وصالات الجيم التي تقوم ببيع المقويات الغير مصرح بها.
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مكملات غذائية توك شو الدكتور نبال عبد الرحمن التوك شو استشاري تغذية اخبار اليوم

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