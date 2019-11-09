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kora live “yalla shoot” رابط مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا ريد بث مباشر اليوم السبت 9 – 11 – 2019 نهائى دورى أبطال اسيا

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:39 م
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بوابة الفجر
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يقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وأوراوا، في قمة مباريات الجولة، نظرًا لإتسامه بالقوة نظرًا للمنافسة الشرسة بينهما في الموسم قبل الماضي الماضي ضمن نهائي دوري أبطال آسيا، والتي أنتهت لصالح الفريق الياباني بهدف دون رد، كورة لايف KORALIVE.

بث مباشر بين ماتش بث مباشر الهلال وأوراوا اليوم bein match
لمشاهدة القمة النارية المنتظرة بين الهلال وأوراوا Alhilal vs Urawa live stream، حيث يعول الهلال على قوته الهجومية الضاربة لحسم القمة مبكرًا بفارق كبير من الأهداف لوضع قدمًا في مونديال الأندية بعد حسم اللقب القاري.

بين ماتش bein match لمشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا
كورة جول Alhilal KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة الهلال ضد أوراوا، المقرر انطلاقها في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرفي تمام السادسة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش.

بث مباشر الهلال ضد أوراوا كورة لايف KORA LIVE
الأسطورة ONLINE لمشاهدة ممتعة للمباراة النارية المرتقبة بين الفريقين Alhilal، حيث تأهل الهلال للمباراة النهائية بعد مباراة مثيرة أمام السد القطري حسمها الزعيم لصالحه بنتيجة 6-5 في محجموع المباراتين.

بث مباشر لمباراة الهلال ضد أوراوا كول كورة COOLKORA
يسعى الهلال بقيادة مدربه لوشيسكو، للثأر من خسارة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا للموسم قبل الماضي، بإقنتناص الفوز بنتيجة كبير في مباراة اليوم، لإيقاف قطار الفريق الياباني الإيجابي في دوري أبطال آسيا Alhilal vs Urawa ONLINE.

تأهل أوراوا للمباراة النهائية قبل مباراة الهلال ضد الفريق الياباني KOOORA GOAL
وتأهل الفريق الياباني إلى المباراة النهائية للبطولة القارية، بعد تغلب الفريق الياباني على جوانجزو إيفرجراند الصيني، بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين، حيث فاز في المباراة الأولى بنتيجة 2-0، وكرر فوزه إيابا بنتيجة 1-0، ليقطع تذكرة العبور للدور النهائي أمام الهلال.

الأسطورة livehd7 بث مباشر لمعرفة أبرز تصريحات نجوم الرياضيين قبل المباراة
وجه البرازيلي روبيرتو ريفالينو، اللاعب السابق لفريق الهلال، رسالة إلى جماهير الزعيم، قائلاً أطالب جماهير الهلال بدعمن الفريق بقوة في مباراة الذهاب من أجل تحقيق فوزًا بنتيجة كبيرة قبل مباراة الإياب.

وأضاف البرازيلي مارسيلو كماتشو، نجم الهلال السعودي السابق Urawa LIVE في تصريحاته قبل المباراة قائلاً: "الهلال لديه فرصة لتحقيق اللقب، لما يمتلكه من فريق مميز، وسوء الحظ فقط الذي منعه من التتويج في نسختي 2014 و2017".

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