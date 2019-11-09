شاهد.. مبادرة الحلاقين للحد من انتشار العدوى في الدقهلية (صور)





أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، بدء فعاليات مبادرة الحد من انتشار العدوى "مبادرة الحلاقين".وأوضح مكي أن المبادرة في إطار حرص واهتمام الدولة بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين واتخاذ كافةالإجراءات للحد من إنتشار العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات الحلاقة والكوافيرات والنوادي الصحية.تنفذ المبادرة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظات، حيث يتم تنظيم ورش عمل للعاملين بصالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية بمحافظة الدقهلية على يد المثقفين الصحيين التابعين لمديرية الشئون الصحية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، بأنه أثناء التدريب سيقوم مندوب وزارة التنمية المحلية بتوزيع بوسترات توعية على كافة الصالونات بالإضافة إلى هدية رمزية على أن يلتزم صاحب الصالون بتعليقها في مكان واضح.كما أصدرت وزارة الصحة عددا من التعليمات والإرشادات الصحية للحد من انتشار العدوى، سيتم نشرها بكافة صالونات التجميل والتوعية بها من خلال الندوات.ومن أهم الارشادات يحظر استعمال الشفرة الواحدة بين الزبائن ويستخدم بدلا منها شفرات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد أو يقوم كل مواطن بإحضار الشفرة الخاصة به أثناء الحلاقة، حظر استخدام الأدوات الحادة والمقص، القصافة، العدسات اللاصقة، أدوات العناية بالبشرة، الملقاط وغيرها من الأدوات لأكثر من سيدة داخل محال الكوافير ومراكز التجميل.كما يتم التأكيد على ضرورة استخدام المريلة البلاستيكية والماكنتوش لكل مواطن والتخلص منها بعد نهاية الاستعمال ويحظر استخدام المريلة لأكثر من مواطن، وإرتداء جوانتي مطاطي (لاتکس) لكل مواطن ويحظر ارتداء الجوانتي لأكثر من مواطن.ومن بين الارشادات استبدال فوط مسح الوجه بفوطة استخدام مرة واحدة أو مناديل ورقية لتجنب نقل العدوى من شخص لآخر أثناء الاستخد أو التخلص من الأدوات الحادة الخاصة بالحلاقة أو التجميل في صندوق الأمان (safety BOX)، استخدام الكلور بمقدار واحد لأربع مرات مثلهم مياه لتنظيف الأسطح الملوثة لتجنب نقل الدوى، الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية في كل صالون لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطن.