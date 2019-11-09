يلا شوت Live Now رابط مباراة الهلال مباشر – مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا ريدز بث مباشر بدون تقطيع اليوم bein المفتوحة

رابط مباراة الهلال مباشر ، الزعيم في حاجة إلي تخطي هذه المباراة بنتيجة إيجابية جيدة لتساعده في الإرتياح في مباراة الإياب من أجل تحقيق اللقب في هذا الموسم ، مباراة مهمة بالنسبة للطرفين خصوصاً أنه في النهائي ويسعي كلاً منهما في تحقيق وإحراز أهداف في هذه المباراة ، يطمح نادى الهلال اليوم في الخروج من هذه المباراة بنتيجة جيدة وفرصته اليوم في إحراز العديد من الأهداف لأنه يخوض اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره ، صعد الزعيم إلي دور النهائي على حساب نادى السد بعدما حقق الأنتصار عليه بنتيجة 6 /5 بمجموع المبارياتين ، ويدخل اليوم اللقاء أمام الفريق الياباني “أوراوا” ، بصفوف التشكيل كاملةً.









رابط مباراة الهلال مباشر

مباراة الهلال وأوراوا ريد اليوم مباراة هامة جدا للفريقين ، حيث أن نتيجة هذا اللقاء سوف تحدد بشكل كبير ملامح البطل هذه النسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا ، سيحاول فريق الهلال استعادة مستواه ومحاولة نسيان التعثرات الكثيرة التي تعرض لها الفريق في بطولة الدورى السعودي في الأسابيع الأخيرة ، ولكن يملك الفريق في صفوفه الكثير من اللاعبين الدوليين الذين يستطيعون نسيان بطولة الدورى في الوقت الحالي ومحاولة التركيز علي هذه البطولة الغائبة عن خزائن النادي منذ فترة طويلة .





مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا ريدز بث مباشر

تنطلق مباراة الهلال وأوراوا ريد بث مباشر في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة ، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ، مع العلم أن القناه الحاصلة علي حقوق بث هذه المباراة هي قناة Bein sports HD1 ، وسيقام اللقاء علي ملعب استاد جامعة الملك سعود



