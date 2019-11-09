محمد هنيدي يصل عزاء هيثم أحمد زكي بمسجد الشرطة (صور)

بدأ منذ قليل عزاء الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وذلك في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.



ووصل منذ قليل الفنان محمد هنيدي، الذي حرص على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل.



وكان أول الحاضرين نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، الذي قام باستقبال العزاء بنفسه، كما حرص على تقديم واجب العزاء أيضًا الفنان أحمد حلمي.



وقد تداول رواد التواصل الاجتماعي، صورًا لخطيبة الراحل هيثم أحمد زكي والتي انهارت فور وصولها إلى المسجد.



الحزن يخيم على السوشيال ميديا بوفاة هيثم أحمد زكي



و خيمت حالة من الحزن على نجوم الفن والجمهور، بعد انتشار خبر وفاة هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.



تفاصيل وفاته



وبدأت القصة عندما شعرت خطيبته بالقلق عليه بعدما اتصلت به أكثر من مرة ولم يرد، فقامت بإبلاغ الأمن، ليقوموا بإقتحام مسكنه في مدينة الشيخ زايد، وتم العثور على جثته داخل الحمام.



ورحل هيثم أحمد زكي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، عن عمر ناهز ال 35 عام وسط صدمة كبيرة بين صفوف زملائه من نجوم الفن.



رد فعل رواد الجمهور



وتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، مقاطع فيديو للفنان الراحل في لقاء سابق له مع الإعلامي عمرو الليثي، وقد أوضح خلال اللقاء أنه توارث الوحدة من والده الراحل أحمد زكي، وقال إنه يعاني من الشعور بالوحدة.



وقال رواد التواصل الإجتماعي، أنه عاش يتيمًا ومات وحيدًا في مسكنه، وطالبوا الجميع بتكثيف الدعاء له بالرحمة والمغفرة.