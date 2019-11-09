كهربا يجمع متعلقاته في البرتغال ويستعد لفسخ تعاقده مع ديبورتيفو أفيس البرتغالي

كهربا يجمع متعلقاته استعدادا للرحيل عن دسبورتيفو أفيس البرتغالي



ويستعد منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بالكاميرون 2021.



ويستعد كهربا لفسخ تعاقده مع ناديه ديبورتيفو أفيس البرتغالي، والذي انضم إليه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الزمالك.



وأبلغ كهربا النادي البرتغالي رغبته في فسخ تعاقده معه حيث يرتبط بشرط جزائي قيمته تقترب من المليون دولار.



ويرتبط اسم كهربا بالانتقال إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشنوية المقبلة، بينما يحاول مسئولو الزمالك التوصل لحل مع اللاعب واحتواء الأزمة معه.



ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة الكشف عن موقف كهربا سواء بالانتقال للأهلي أو حل أزمته مع الزمالك.

وكان منتخب مصر الأول قد خاض مباراة ودية أمام ليبيريا وحقق فيها الفوز بهدف نظيف للاعب حمدي فتحي. ويستعد منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بالكاميرون 2021.ويستعد كهربا لفسخ تعاقده مع ناديه ديبورتيفو أفيس البرتغالي، والذي انضم إليه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الزمالك.وأبلغ كهربا النادي البرتغالي رغبته في فسخ تعاقده معه حيث يرتبط بشرط جزائي قيمته تقترب من المليون دولار.ويرتبط اسم كهربا بالانتقال إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشنوية المقبلة، بينما يحاول مسئولو الزمالك التوصل لحل مع اللاعب واحتواء الأزمة معه.ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة الكشف عن موقف كهربا سواء بالانتقال للأهلي أو حل أزمته مع الزمالك.





الأنباء تتحدث عن اقتراب محمود كهربا من الأهلي في يناير المقبل، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها نجم القلعة الحمراء محمد محمود بالإضافة إلى استقرار رمضان صبحي على العودة للاحتراف الخارجي والانضمام إلى صفوف فريقه هدرسفيلد تاون الإنجليزي الموسم القادم، مع تواجد عدد من العروض الأوروبية الشفهية التي وصلت اللاعب ووكيله.





وكان حسام البدري أعلن قائمة المحترفين المنضمة إلى معسكر المنتخب استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و 18 نوفمبر الجاري، والتي جاء من بينها محمود عبد المنعم كهربا.

جمع محمود عبد المنعم "كهربا" متعلقاته في البرتغال وعاد إلى القاهرة مساء اليوم السبت للانضمام إلى معسكر منتخب مصر الأول.