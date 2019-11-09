يلا شووت MATCH real مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الريال ضد ايبار لايف
كورة ستار تابع
البث المباشر لمباراة فريق إيبار ضد فريق ريال مدريد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين
اليوم السبت 9 نوفمبر في إيبورا ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني
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STAR وسوف تكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل
تحقيق الثلاث نقاط خلال الجولة الجارية من أجل الارتقاء في جدول ترتيب الليجا الإسبانية
GOAL KOORA.
يلا لايف شاهد
المباراة كاملة بين فريق ريال مدريد مع فريق إيبار بدون تقطيع عبر اليوتيوب وعبر البث
الحي المباشر على الأسطورة ALASTORA ويسعى
إيبار لتحقيق انتصار تاريخي على فريق ريال خلال الجولة الحالية في إيبورا YALA KOORA
بينما يريد الريال تحقيق الفوز من أجل احتلال صدارة ترتيب الليجا
قبل مباراة برشلونة التي ستقام مساء اليوم مع فريق سيلتا فيجو في المباراة التي ستقام
على ملعب الكامب نو YALA SHOOOT PLUS.
كورة لايف وسوف
تقام المباراة بين فريق إيبار مع فريق ريال مدريد في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة
بينما ستقام في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة GOAL KOORA
وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية بينما ستقام
في الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة المغرب COOL KOORA
وتُذاع المباراة بين ريال مدريد مع فريق إيبار عبر قناة بين سبورتس
الرياضية 3 HD.
جول كورة ويحتل
فريق ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 22 نقطة وبفارق الأهداف
فقط عن فريق برشلونة والذي يتصدر جدول ترتيب البطولة بالرغم من الهزيمة في المباراة
الماضية من فريق ليفانتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد KOORA ONLINE
وكان الريال قد تعادل مع فريق ريال بيتيس سلبيا على ملعب السانتياجو
برنابيو في مدريد قبل تلك المواجهة في الليجا الإسبانية BEIN MATSH.