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يلا شووت MATCH real مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الريال ضد ايبار لايف

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:26 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كورة ستار تابع البث المباشر لمباراة فريق إيبار ضد فريق ريال مدريد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين اليوم السبت 9 نوفمبر في إيبورا ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني KOORA STAR وسوف تكون تلك المباراة نارية بين الفريقين من أجل تحقيق الثلاث نقاط خلال الجولة الجارية من أجل الارتقاء في جدول ترتيب الليجا الإسبانية GOAL KOORA.

يلا لايف شاهد المباراة كاملة بين فريق ريال مدريد مع فريق إيبار بدون تقطيع عبر اليوتيوب وعبر البث الحي المباشر على الأسطورة ALASTORA ويسعى إيبار لتحقيق انتصار تاريخي على فريق ريال خلال الجولة الحالية في إيبورا YALA KOORA بينما يريد الريال تحقيق الفوز من أجل احتلال صدارة ترتيب الليجا قبل مباراة برشلونة التي ستقام مساء اليوم مع فريق سيلتا فيجو في المباراة التي ستقام على ملعب الكامب نو YALA SHOOOT PLUS.

كورة لايف وسوف تقام المباراة بين فريق إيبار مع فريق ريال مدريد في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة بينما ستقام في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة GOAL KOORA وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية بينما ستقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة المغرب COOL KOORA وتُذاع المباراة بين ريال مدريد مع فريق إيبار عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

جول كورة ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 22 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن فريق برشلونة والذي يتصدر جدول ترتيب البطولة بالرغم من الهزيمة في المباراة الماضية من فريق ليفانتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد KOORA ONLINE وكان الريال قد تعادل مع فريق ريال بيتيس سلبيا على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد قبل تلك المواجهة في الليجا الإسبانية BEIN MATSH.

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