أحداث نتيجة مباراة الهلال واوراوا اليوم نهائي دوري أبطال آسيا 2019

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال السعودي ضد أوراوا الياباني، بالتعادل السلبي منذ قليل والمقامة على ملعب جامعة الملك أل سعود بالرياض، في ذهاب دور نهائي كأس آسيا.





وسيطر رفاق الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، على مجريات الشوط الأول بشكل كامل وسط غياب من الفريق الياباني، والذي حاول صناعة الفرص على إستحياء.





نتيجة مباراة الهلال واوراوا اليوم

وتسارع نجوم الزعيم الهلالي، على إهدار الفرص واحدة تلو الأخرى، وسط إندهاشات من الجماهير الحاضرة والمدير الفني، لرغبتهم في تسجيل أهداف قبل مباراة الإياب.





وكانت البداية عندما أهدر جيوفينكو مهاجم الهلال أخطر فرص الل قاء مع بداية الشوط الأول، بغرابة شديدة بعد تسديدها من على مسافة قريبة من حارس المرمى.





نتيجة مباراة الهلال واوراوا اليوم

وافتعل عبدالله المعيوف نجم الهلال أزمة خلال المباراة، بعدما اعترض على قرار حكم المباراة والذي قرر منحه إنذار نتيجة تدخل قوي على لاعب أوراوا الياباني.





وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول، كاد أن يتقدن الهلال بالهدف الأول عن طريق كاريو، بعدما سدد كرة قوية ولكن تصدى لها حارس المنافس محافظا على نتيجة المباراة بالتعادل السلبي.





نتيجة مباراة الهلال واوراوا اليوم

وحرصت جاليات من الوطن العربي في الظهور داخل ملعب الملك آل سعود حيث توافدت جماهير من كل أنحاء الوطن العربي منها المصري والإماراتي والبحريني والأردني لمؤازرة الفريق السعودي وممثل الكرة العربية في نهائي دوري أبطال آسيا.





ويلتقي الفريقين، على ملعب جامعة الملك سعود، في جولة الذهاب للدور النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، على أن تقام مباراة الإياب في اليابان يوم 24 من الشهر الجاري.