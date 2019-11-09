عاجل.. وصول محمد رمضان عزاء الراحل هيثم أحمد زكي (صور)





وكان في أستقبال الحضور كل من نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، والفنان إيهاب فهمي ووصل كل من الفنان أحمد حلمي، ومحمد هنيدي، ومحمد محمود عبد العزيز، وشقيق هيثم زكي.







تفاصيل الوفاة



هيثم أحمد زكي رحل عن عالمنا صباح يوم الخميس، اثر تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية، وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يرد على اتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية إلى منزله، وقامت بكسر الباب، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تبين ان سبب الوفاة هو هبوط حاد فى الدورة.

أخر أعماله الفنية

كان الفنان الراحل هيثم أحمد زكى شارك في رمضان الماضى بمسلسل "علامة استفهام".

المسلسل بطولة كلا من ميرهان حسين، محمد رجب، إدوارد، محمود البزاوى، محمد على رزق، نورهان، سارة المسعودى، عماد رشاد، حنان سليمان، تأليف إسلام حافظ، إنتاج سينرجى.

وصل منذ قليل، الفنان محمد رمضان عزاء الراحل هيثم احمد زكي الذي يقام بمسجد الشرطة بـ6 أكتوبر.