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نتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:21 م
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الهلال واوراوا
الهلال واوراوا
حسام مجدي
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انتهى الشوط الأول من مباراة نادي الهلال السعودي ضد نظيره نادي أوراوا الياباني في بالتعادل السلبي منذ قليل ضمن منافسات ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

 

ملخص الشوط الأول بين الفريقين

وبدأ الشوط الأول بتبادل كرات في منتصف الملعب بين لاعبي الفريقين بحثا عن بناء الهجمه بشكل منظم لخطف الهدف الأول في المباراة.

 

وبمرو الوقت ظهرت خطورة واضحه من لاعبي الهلال لخطف هدفهم الأول وسط بعض المحاولات من لاعب أوراوا ولكن لم تكن على نفس مستوى خطورة الهلال.

 

وأضاع لاعبو الهلال العديد من الفرص السهله أمام مرمى نادي أوراوا ولكن بمرور الوقت تراجع أداء لاعبو أوراوا أيضا ولكن لم يستغل الهلال ذلك.

 

وظل لاعبو الهلال يهددون مرمى نادي أوراوا بحثا عن خطف الهدف الأول في الدقائق الأخيرة ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

 

موعد مباراة الإياب بين الهلال وأوراوا

وستلعب مباراة الإياب من الدور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا بين نادي الهلال ونادي أوراوا يوم 24 نوفمبر القادم على ملعب سايتاما في اليابان.


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