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« يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ايبار بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الريال الآن NOW

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:21 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة خلف برشلونة صاحب الصدارة. تعادل ريال مدريد سلبياً في الجولة الماضية أمام ريال بيتيس ويواجه اليوم نظيره إيبار الذي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة ويسعى الملكي لحصد نقاط المباراة الثلاث وتصدر جدول الدوري حتى لو مؤقتًا برصيد 25 نقطة.


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