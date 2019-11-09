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ماذا يفعل المصلي لو سمع اسم النبي أثناء الصلاة.. مجمع البحوث يرد

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:48 م
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مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
هدى عبدالرازق
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وجه شخص سؤالا، إلى الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية عبر "الفيسبوك"، قائلا: "إذا سمع المصلي: صل على النبي وهو في الصلاة فماذا يفعل؟".

وأوضحت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية، أن المصلي إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تسن له الصلاة عليه عند الشافعية، ففي حاشية قليوبي وهو شافعي: (تنبيه) قد علم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون ركنا تارة كالتشهد الأخير، وبعضا تارة كالأول، وسنة تارة عند سماع ذكره، ومكروهة تارة كتقديمها على محلها. انتهى.

وأضافت أنه تجوز في هذه الحالة عند المالكية لكن تكون سرًا مع عدم الإكثار منها، ففي المنتقى للباجي وهو مالكي: ولأن إجابته بالتلبية والتعظيم له والصلاة عليه من الأذكار التي لا تُنَافى بالصلاة بل هي مشروعة فيها، وقد قال ابن حبيب: إذا سمع المأموم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والخطبة فصلى عليه أنه لا بأس بذلك ولا يجهر به ولا يكثر منه. ومعنى قوله: ولا يجهر به؛ لئلا يخلط على الناس. ومعنى قوله: ولا يكثر؛ لئلا يشتغل بذلك عن صلاته.

وعليه؛ فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع ذكره أثناء الصلاة سنة عند الشافعية، مشروعة عند المالكية
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