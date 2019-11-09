يلا شوت real madridمشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر رابط مباراة الريال KORA STAR كورة لايف ماتش ريال مدريد hd

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني KORA GOAL لمواجهة نظيره نادي إيبار اليوم السبت 9 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة ريال مدريد وإيبار وملعب اللقاء

وتلعب مباراة ريال مدريد وإيبار KORA LIVE اليوم في بطولة الدوري الإسباني في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءا بتوقيت السعودية على المعلب البلدي إبوروا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإيبار

وستذاع مباراة ريال مدريد وإيبار اليوم في بطولة الدوري الإسباني على قناة "BEIN SPORTS HD 3"بتعليق علي محمد علي.

بث مباشر لمباراة ريال مدريد وإيبار

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة ريال مدريد وإيبار اليوم في الدوري الإسباني ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وإيبار في بطولة الدوري الإسباني بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال مدريد KORA ONLINE في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.

بينما يتواجد نادي إيبار YALLA SHOOT في المركز الرابع عشر من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 15 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.