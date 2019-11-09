Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدرب مفاجأة مرشح لخلافة إيمري في آرسنال

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:13 م
Advertisements
ايمري
ايمري
حسام مجدي
Advertisements

ازدادت التقارير الصحفية الإنجليزي في الفترة الأخيرة التي تشير إلى إقتراب نادي أرسنال من إقالة الإسباني أوناي إيمري مدرب الفريق خلال الفترة القادمة.


سبب إقالة إيمري من تدريب أرسنال

وأكدت التقارير الصحفية أن نادي أرسنال يريد إقالة إيمري ، بسبب نتائج الفريق السيئة في الفترة الأخيرة ومركز الجانرز المتأخر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.


كما أشارت التقارير إلى أن نادي أرسنال سيمنح أوناي إيمري فرصة أخيرة مع الفريق حتى فترة أعياد الميلاد ، ولكن إذا تعرض الفريق إلى أي هزيمة الفترة القادمة فسيتم إقالته.

مدرب مفاجأة مرشح لخلافة إيمري

وكشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن ستيفن جيرارد أسطورة نادي ليفربول السابق ومدرب نادي رينجرز الحالي هو أقرب المرشحين لتدريب نادي أرسنال لخلافة إيمري في حالة رحيله.

تولي إيمري مهمة تدريب أرسنال

يذكر أن أوناي إيمري كان قد تولى مهمة تدريب نادي أرسنال منذ موسم 2017-2018 خلفا للفرنسي آرسين فينجر الذي تم إقالته بسبب سوء أداء ونتائج الفريق.

موعد مباراة أرسنال القادمة

ويستعد نادي أرسنال لمواجهة نظيره نادي ليستر سيتي الإنجليزي اليوم السبت 9 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب كينج باور.

ترتيب أرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي أرسنال في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ويست مدرب مفاجأة مرشح لخلافة إيمري ارسنال إيمري

أخبار تهمك

yalla shoot|مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 2019-11-9 فى الدورى الالمانى

منذ ساعة و نصف

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر اليوم afc champions league يوتيوب رابط ماتش الهلال dawriplusksa

منذ ساعتين و 15 دقيقة

"يلا شوت لايف" Kora Live قناة الاتحاد الاسيوي بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا مجانا على يوتيوب

منذ حوالي 5 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWرابط مباشر ريال مدريد جودة متعدد "هازارد"

منذ أقل من ساعة

يلا شوت real madridمشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر رابط مباراة الريال KORA STAR كورة لايف ماتش ريال مدريد hd

منذ 34 دقيقة

كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA STAR يلا شووت NOW رابط ماتش الهلال NQW

منذ ساعة و 24 دقيقة

«HD كورة لايف afc» مشاهدة مباراة الهلال السعودي وأوراوا الياباني كورة لايف بث مباشر جول ONLINE رابط el Hilal يلا شوت tv

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت» Bein SOPRT مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال يوتيوبbeIN SPORTالمفتوحة

منذ ساعتين

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

منذ أقل من ساعة

سر منع تحليق الطائرات فوق منزل ليونيل ميسي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إيبار بث مباشر beIN sport YouTube مجانا بدون تقطيع.. شاهد مباراة ريال مدريد يوتيوب HD

منذ ساعة و 7 دقيقة

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يوتيوب beIN SPORT كورة لايف TIME SPORTS الفضائية المفتوحة ماتشNOW

منذ يوم

أشرف زكي يستقبل عزاء هيثم أحمد زكي بمسجد الشرطة (صور)

منذ ثلث ساعة

kora plus|مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 2019-11-9 فى الدوري الألماني

منذ ساعة و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

برشلونة يحدد خليفة فالفيردي

عقده جديدة لأرسنال مع إيمري

مفاجأة.. بوتشيتينو مطلوب في الدوري الألماني

مفاجأة.. مورينيو يقترب بشدة من العودة للدوري الإنجليزي

أخبار الكرة العالمية اليوم الأحد: إقالة مدرب بايرن ميونخ.. إصابة خطيرة لجوميز

مفاجأة.. أرسنال يحدد موعد إقالة إيمري

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:57 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWرابط مباشر ريال مدريد جودة متعدد "هازارد"

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

06:00 م

يلا شوت real madridمشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر رابط مباراة الريال KORA STAR كورة لايف ماتش ريال مدريد hd

07:17 م

كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA STAR يلا شووت NOW رابط ماتش الهلال NQW

06:27 م

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

06:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status