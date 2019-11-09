مدرب مفاجأة مرشح لخلافة إيمري في آرسنال

ازدادت التقارير الصحفية الإنجليزي في الفترة الأخيرة التي تشير إلى إقتراب نادي أرسنال من إقالة الإسباني أوناي إيمري مدرب الفريق خلال الفترة القادمة.

سبب إقالة إيمري من تدريب أرسنال

وأكدت التقارير الصحفية أن نادي أرسنال يريد إقالة إيمري ، بسبب نتائج الفريق السيئة في الفترة الأخيرة ومركز الجانرز المتأخر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.





كما أشارت التقارير إلى أن نادي أرسنال سيمنح أوناي إيمري فرصة أخيرة مع الفريق حتى فترة أعياد الميلاد ، ولكن إذا تعرض الفريق إلى أي هزيمة الفترة القادمة فسيتم إقالته.

مدرب مفاجأة مرشح لخلافة إيمري

وكشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن ستيفن جيرارد أسطورة نادي ليفربول السابق ومدرب نادي رينجرز الحالي هو أقرب المرشحين لتدريب نادي أرسنال لخلافة إيمري في حالة رحيله.

تولي إيمري مهمة تدريب أرسنال

يذكر أن أوناي إيمري كان قد تولى مهمة تدريب نادي أرسنال منذ موسم 2017-2018 خلفا للفرنسي آرسين فينجر الذي تم إقالته بسبب سوء أداء ونتائج الفريق.

موعد مباراة أرسنال القادمة

ويستعد نادي أرسنال لمواجهة نظيره نادي ليستر سيتي الإنجليزي اليوم السبت 9 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب كينج باور.

ترتيب أرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي أرسنال في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.