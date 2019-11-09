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الدقيقة 40.. جيوفينكو يواصل مسلسل إهدار الفرص أمام أوراوا الياباني (فيديو)

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:07 م
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الهلال واوراوا
الهلال واوراوا
محمد مرعي
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واصل الإيطالي جيوفينكو مهاجم الهلال السعودي إهدار الفرص أمام مرمى أوراوا ريد دياموندز الياباني في المباراة المقامة بينهما على ملعب جامعة الملك سعود ، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل الهلال للمباراة على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

 

خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – جانغ هيون سو – محمد البريك.

 

في خط الوسط الدفاعي: عبدالله عطيف – سلمان الفرج.

 

في خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري – سيباستيان جيوفينكو – أندريه كاريلو.

 

في خط الهجوم: بافتيمبي جوميز.


 


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الكلمات المفتاحية

نهائي ابطال اسيا جيوفينكو أوراوا اليابانى

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