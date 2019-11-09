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الدقيقة 40.. جيوفينكو يواصل مسلسل إهدار الفرص أمام أوراوا الياباني (فيديو)
السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:07 م
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محمد مرعي
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واصل الإيطالي جيوفينكو مهاجم الهلال السعودي إهدار الفرص أمام مرمى أوراوا ريد دياموندز الياباني في المباراة المقامة بينهما على ملعب جامعة الملك سعود ، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.
وجاء تشكيل الهلال للمباراة على النحو التالي:
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.
خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – جانغ هيون سو
– محمد البريك.
في خط الوسط الدفاعي: عبدالله عطيف – سلمان الفرج.
في خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري – سيباستيان جيوفينكو
– أندريه كاريلو.
في خط الهجوم: بافتيمبي جوميز.
وجاء تشكيل الهلال للمباراة على النحو التالي:
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.
خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – جانغ هيون سو
– محمد البريك.
في خط الوسط الدفاعي: عبدالله عطيف – سلمان الفرج.
في خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري – سيباستيان جيوفينكو
– أندريه كاريلو.
في خط الهجوم: بافتيمبي جوميز.
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