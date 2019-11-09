الدقيقة 40.. جيوفينكو يواصل مسلسل إهدار الفرص أمام أوراوا الياباني (فيديو)





وجاء تشكيل الهلال للمباراة على النحو التالي: حراسة المرمى: عبدالله المعيوف. خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي البليهي – جانغ هيون سو – محمد البريك. في خط الوسط الدفاعي: عبدالله عطيف – سلمان الفرج. في خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري – سيباستيان جيوفينكو – أندريه كاريلو. في خط الهجوم: بافتيمبي جوميز.





واصل الإيطالي جيوفينكو مهاجم الهلال السعودي إهدار الفرص أمام مرمى أوراوا ريد دياموندز الياباني في المباراة المقامة بينهما على ملعب جامعة الملك سعود ، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.