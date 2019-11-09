بـ"بالعكاز"وصول محمد محمود بالعزيز عزاء هيثم أحمد زكي

وصل منذ قليل، الفنان محمد محمود عبد العزيز نجل الراحل محمود عبد العزيز، عزاء هيثم أحمد زكي، الذي يقام بمسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر.





وبدأ توافد الفنانين، لتقديم واجب العزاء، منهم أشرف زكي، نقيب الممثلين، وإيهاب فهمي، وعمر مصطفى متولي، وهشام سليم، وناهد السباعي، وعمر السعيد.





أعرب الفنان محمد محمود عبد العزيز، عن حزنه الشديد لوفاة صديقه الفنان هيثم أحمد ذكى، وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





حيث نشر صورة جمعته به، وعلق على الصورة قائلا :"غلبان و محترم و حياته صعبه من طفولته و استحمل كتير و اتوجع كتير، عمره ما نادانى غير ب"أخويا" و عمرى ما ناديته غير بـ"اخويا"، لما كنا نتقابل او نتكلم كنا بنرغى بالساعات و ياما اتكلمنا على ابويا و على ابوه و كنا بنقول عمرنا ما هنكون ربعهم، انا مش عارف انا بقول ايه... اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله.





اخر مره و احنا بنتكلم من ١٥ يوم كنا بنفكر هل لما نموت هنقابل ابوك و ابويا؟ و لما نقابلهم هانقولهم ايه و هايقولولنا ايه؟ سبقتنى و روحتلهم، السلام امانه لحد ما اجيلكوا يا اخويا، الله يرحمك يا هيثم يا اخويا، اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و للاستاذ احمد زكى و لهيثم احمد زكى".

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.



