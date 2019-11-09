الواسطى يحلق بصدارة القسم الثالث والتعادلات تسيطر على الجولة الخامسة

‘نطلقت اليوم مباريات الاسبوع الخامس بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث، والتى تضم أندية بنى سويف والفيوم وحملت العديد من المباريات ندية وإثارة حتى الدقائق الاخيرة خاصة فى ظل نتائج المباريات السابقة لكافة الفرق واحتفاظ الواسطى الرياضى بالصدارة .



حيث فاز الواسطى بقيادة مديره الفنى أحمد الجيوشى بنتيجة 2 / 1 على فريق ببا بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب الواسطى .



الواسطى بدء المباراة بتشكيل مكون من أحمد حجاج وطه الشيخ وأحمد السكرى وأحمد حمدى وعمر سعد وعبد الستار بيبو وسمير موسي وسعد نادى وطارق جمال واحمد عصام ومحمد عمر كيتو .



وشهد الشوط الأول اداء ضعيف من الفريقان فيما تحسن أداء الواسطى وببا بالشوط الثانى خاصة فى ظل توازن أداء ببا , ونجح الواسطى فى إحراز هدفين عن طريق الثنائى طه الشيخ وطارق جمال شطة فيما جاء هدف ببا بخطأ مشترك ما بين حارس مرمى الواسطى ودفاع الفريق .



وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من عبد العزيز أبو سعده وعاونه الثنائى أمير فرج وحسن وائل من منطقة القاهرة، وعبد الحكيم حلمى مراقب لجنة المسابقات.



وبالمباراة الثانية سقط فريق مركز شباب الفيوم ( الساحة ) امام شقيقه ابو كسأة بهدف نظيف لابوكساة .



فيما تعادل رأس غارب أمام مضيفه شباب طامية بملعبه بالفيوم تعادلا ايجايبيا بنتيجة 1/ 1 .



وسقط فريق مركز شباب سنورس نظيره ابشواى الرياضى بشكل مختلفة فنيا لابشواى بعد التعاقد مع رضا مصطفى مديرا فنيا للفريق بهدفين نظيفين .



ونجح ناصر بنى سويف فى العودة للديار بنقطة ثمينة عقب تعادله ايجايبيا امام مضيفه عاملين غارب بملعبه بمباراة صعبة على الفريقان بنتيجة 1 / 1 .



وبالمواجهة الأخيرة من منافسات الأسبوع الخامس تعادل مطرطارس امام نظيره اطسا بنتيجة 1 / 1 .



ترتيب المجموعة الرابعة



1- الواسطى 12 نقاط

2- مطرطارس 9 نقاط

3- عاملين غارب 9 نقاط

4- رأس غارب 8 نقاط

5- شباب الفيوم 7 نقاط

6- شباب اطسا 6 نقاط

7- ابو كساة 6 نقاط

8- ناصر بنى سويف 5 نقاط

9- ابشواى 5 نقاط

10 - شباب سنورس 4 نقاط

11 - ببا 3 نقاط

12- سمسطا 3 نقاط

13- شباب طامية 2

