رابط ’’يلا شووت’’ الهلال مباشر – مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا ريدز بث مباشر بدون تقطيع نهائى دورى أبطال اسيا alhilal

الهلال وأوراوا ريد بث مباشر ، مباراة قمة وحدث كبير ينتظره عشاق كرة القدم الآسيوية والسعودية بشكل خاص اليوم ، حيث يستضيف الزعيم فريق أوراوا ريد الياباني اليوم علي الأراضي السعودية ، سوف يستغل الزعيم عامل الأرض والجمهور الذي بالطبع سيملئ الإستاد عن آخره لمؤازرة فريق ، ومحاولة استعادة البطولة الغائبة عن خزائنه منذ سنوات ، نجح الفريق في تخطي عقبة السد القطرى في الدور قبل النهائى بالفوز بنتيجة 6 مقابل 5 بمجموع المباراتين ، حيث أنتهت مباراة الذهاب بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد لصالح السد ، ونجح الفريق القطرى في مباراة العودة أن يفوز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين وكان علي بعد هدف وحيد من تحقيق ريمونتادا عالمية كانت ستخلد في ذاكرة جمهور الفريق القطرى .









أما أوراوا ريدز فقد نجح أيضا في الوصول إلي النهائى الآسيوي الكبير بعد تخطيه العديد من العقبات في الأدوار الماضية ، حيث تمكن من الفوز في الدور قبل النهائى علي فريق جوانزو الصيني ذهابا بنتيجة هدف نظيف ، ونجح أيضا في الفوز في مباراة العودة بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ، ليؤكد أحقيته في أن يكون طرفاً في النهائى الكبير هذا الموسم .





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تنطلق المباراة اليوم الموافق السبت 9 / 11 / 2019 بين فريقي الهلال وأوراوا ريد بث مباشر في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة ، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ، مع العلم أن اللقاء سوف يذاع علي فضائية Ksa Sports HD2 ، كما أن اللقاء سيقام علي استاد جامعة الملك سعود .





مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا ريد بث مباشر



