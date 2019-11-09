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خبير استراتيجي يكشف موعد سقوط أردوغان ونظامه

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:05 م
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الدكتور بشير عبدالفتاح
الدكتور بشير عبدالفتاح
داليا الحسين
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توقع الدكتور بشير عبدالفتاح، خبير الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ينتهي حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عام 2023، الذي يمثل موعد الانتخابات الرئاسية التركية والبرلمانية.

وقال "عبدالفتاح"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، إنه يمكن أن تتقدم موعد الانتخابات في 2020 وستكون النهاية لحزب "العدالة والتنمية" و"اردوغان".

وأضاف خبير الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن "أردوغان" له أعداء كثيرة في الداخل التركي من بينهم أحمد داوود أوغلو وزير الخارجية التركي السابق، مشيرًا إلى أن أردوغان" لن يستطيع مواجهة كل خصومه وسيسقط.
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