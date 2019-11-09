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«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا بث مباشرAlhilal YALLA SHOOT كورة لايف رابط الهلال II7SRY جول PLUS NOW

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:04 م
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بوابة الفجر
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يقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد أوراوا، في مباراة نارية منتظرة، نظرًا لرغبة الفريق السعودي في قطع شوطًا كبيرًا نحو الحصول على اللقب، كورة لايف KORALIVE.

بث مباشر بين ماتش بث مباشر الهلال وأوراوا اليوم bein match
لمشاهدة القمة النارية المنتظرة بين الهلال وأوراوا Alhilal vs Urawa live stream، حيث يتسلح الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للزعيم السعودي، بالقوة الهجومية الضاربة المتمثلة في البيروفي أندريه كاريلو والفرنسي جوميز، وسيباستيان جيوفينكو، إلى جانب البسالة الدفاعية التي يمتلكها الكوري الجنوبي جانج هيون سون.

بين ماتش bein match لمشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا
كورة جول Alhilal KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة الهلال ضد أوراوا، المقرر انطلاقها في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت المملكة العربية السعودية، و6:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، و8:30 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، و5:30 مساءًا بتوقيت تونس، و4:30 مساءًا بتوقيت جرينتش.

بث مباشر الهلال وأوراوا كورة لايف KORA LIVE
الأسطورة ONLINE لمشاهدة ممتعة للمباراة النارية المرتقبة بين الفريقين Alhilal، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي".

بث مباشر لمباراة الهلال ضد أوراوا كول كورة COOLKORA
يسعى أوراوا لتكرار فوزه في العام قبل الماضي على نظيره السعودي وإنتزاع اللقب من غريمه السعودي، ليمثل عقدة للزعيم السعودي الذي يمتلك كوكبة كبيرة من النجوم Alhilal vs Urawa ONLINE.

الأسطورة livehd7 بث مباشر لمعرفة نتيجة الجولة الماضية للفريقين
حقق الزعيم السعودي انتصارًا ساحقًا على ضيفه عرعر بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الماضية ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما تلقى أوراوا خسارة ثقيلة أمام ضيفه كاواساكي بهدفين دون رد، في الدوري الياباني.

مشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا بث مباشر KOOORA GOAL
ومن الجدير بالذكر أن الهلال يواصل الصراع على اللقب القاري الذي خسره بصعوبة أمام أوراوا، بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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