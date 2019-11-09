تعرف على قائمة الإفريقي لمواجهة البنزرتي بالدوري التونسي

يستضيف النادي الإفريقي غدا الأحد، النادي الرياضي البنزرتي انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا في إطار الجولة الثامنة من مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.





ومن المنتظر أن يحافظ لسعد الدريدي على نفس التشكيلة التي حققت فوزان متتاليان أمام الاتحاد الرياضي بتطاوين ونجم المتلوي.



