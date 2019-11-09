KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر Al-Hilal Saudi يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الهلال KSA ONLINE

يستعد نادي الهلال السعودي KORA GOAL لمواجهة نظيره نادي أوراوا الياباني غدا السبت 9 نوفمبر ضمن منافسات ذهاب الدور النهائي YALLA SHOOT من بطولة دوري أبطال آسيا.





موعد مباراة الهلال و أوراوا وملعب اللقاء

وتلعب مباراة الهلال وأوراوا KORA LIVE غدا في بطولة دوري أبطال آسيا في تمام الساعة السادسة ونصف بتوقيت القاهرة والسابعة ونصف بتوقيت السعودية على ستاد جامعة الملك سعود.





القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا

وستذاع مباراة الهلال KORA ONLINE وأوراوا اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق حفيظ دراجي وقناة "الكأس HD3" بتعليق خالد الحدي وقناة "يوتيوب الاتحاد الآسيوي" بتعليق فهد العتيبي.





بث مباشر لمباراة الهلال واوراوا

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة الهلال وأوراوا اليوم بدوري أبطال آسيا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.





كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.





موعد مباراة الإياب بين الهلال وأوراوا

وستلعب مباراة الإياب YALLA SHOOT من الدور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا بين نادي الهلال ونادي أوراوا يوم 24 نوفمبر القادم على ملعب سايتاما في اليابان.



