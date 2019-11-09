عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر Al-Hilal Saudi يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش الهلال KSA ONLINE

السبت 09/نوفمبر/2019 - 06:13 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يستعد نادي الهلال السعودي KORA GOAL لمواجهة نظيره نادي أوراوا الياباني غدا السبت 9 نوفمبر ضمن منافسات ذهاب الدور النهائي YALLA SHOOT من بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال و أوراوا وملعب اللقاء
وتلعب مباراة الهلال وأوراوا KORA LIVE غدا في بطولة دوري أبطال آسيا في تمام الساعة السادسة ونصف بتوقيت القاهرة والسابعة ونصف بتوقيت السعودية على ستاد جامعة الملك سعود.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا
وستذاع مباراة الهلال KORA ONLINE وأوراوا اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق حفيظ دراجي وقناة "الكأس HD3" بتعليق خالد الحدي وقناة "يوتيوب الاتحاد الآسيوي" بتعليق فهد العتيبي.

بث مباشر لمباراة الهلال واوراوا
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة الهلال وأوراوا اليوم بدوري أبطال آسيا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

موعد مباراة الإياب بين الهلال وأوراوا
وستلعب مباراة الإياب YALLA SHOOT من الدور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا بين نادي الهلال ونادي أوراوا يوم 24 نوفمبر القادم على ملعب سايتاما في اليابان.

Advertisements

أخبار تهمك

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

منذ حوالي 18 ساعة

كريستيان جروس يهدد حلم الأهلي في مصر

منذ ساعتين و 14 دقيقة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يوتيوب beIN SPORT كورة لايف TIME SPORTS الفضائية المفتوحة ماتشNOW

منذ يوم

«يلا شووت» مشاهدة مباراة ’’مصر ومالي’’ بث مباشر time sport بين سبورت يوتيوب رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ يوم

عاجل.. الكونفيدرالية تحرم الأهلي من أهم صفقة شتوية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الفضائي والأرضي لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد مالي مجانا

منذ يوم

سر منع تحليق الطائرات فوق منزل ليونيل ميسي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل | "أمطار مُخيفة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

نجم بيراميدز يصدم الزمالك.. والأبيض يبحث عن حل للأزمة

منذ حوالي 10 ساعة

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

الآن

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

منذ ربع ساعة

«يلا شوت» Bein SOPRT مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال يوتيوبbeIN SPORTالمفتوحة

منذ نصف ساعة

آخر تطورات إصابة ناصر ماهر مع المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KOOORA GOAL تايم سبورت I7SRY يلا شوت رابط ماتش مصر مباشر NOW

منذ يوم

‫القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم‬‎ ضد مالي في أمم إفريقيا تحت 23 عاما والموعد والتشكيل المتوقع

منذ يوم

ميسي يهدد ليفاندوفسكي لهذا السبب

منذ 39 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:00 م

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

06:54 م

«يلا شوت» Bein SOPRT مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال يوتيوبbeIN SPORTالمفتوحة

05:47 م

سر منع تحليق الطائرات فوق منزل ليونيل ميسي (فيديو)

03:16 م

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

12:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status