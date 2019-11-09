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«رابط yalla شووت » مشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا بث مباشر Al-Hilal FC كورة جول goalarab رابط ماتش الهلال بدون تقطيع KSA

السبت 09/نوفمبر/2019 - 06:10 م
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بوابة الفجر
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رابط موقع يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا ريد الياباني بث مباشر بتاريخ 09-11-2019 اون لاين الشوط الاول مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دوري أبطال آسيا، في مباراة جديدة تجمع بين فريق الهلال وفريق اوروا في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات ذهاب دور نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، والتي من المقرر لها أن تقام على استاد جامعة الملك سعود، وقد قام أحد مشجعي نادي الهلال السعودي باقتحام الفندق الذي يقيم به فريق أوراوا دايموندز الياباني وقام بإلتقاط فيديو وهم في طريقهم إلى المبيت، وتمكن فريق أوراوا من التأهل إلى دور نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما تمكن من تحقيق الفوز على غوانغو ايفر غراندي بهدف مقابل لا شئ، خلال مباراة إياب دور نصف نهائي كما تمكن من الفوز أيضاً خلال مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شئ، أما عن فريق الهلال الذي يخوض مباراته تحت قيادة مدربه رازفان لوشيسكو بعدما تمكن من تحقيق الفوز خلال مباراته أمام السد والتي انتهت بـ 6 أهداف مقابل 5 أهداف، ومن المتوقع أن تشهد المباراة أداءً ومنافسة قوية من كلا الفريقين الذي يسعى كلاً منهما في خطف لقب بطولة دوري أبطال آسيا.



بث مباشر ومشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا مجانا على الأسطورة يوتيوب ksa، في أهم مباريات اليوم السبت 9-11-2019، لحساب ذهاب نهائي دوري أبطال اسيا 2019، على ملعب محيط الرعب في العاصمة السعودية الرياض.

نادي الهلال السعودي بات الآن على بُعد خطوات من التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، لكن عليه أولاً تجاوز عقبة أوراوا ريد دياموندز الياباني في مباراة الذهاب المقرر اليوم السبت قبل أن يُفكر في الطريقة التي سيحتفل بها على منصة التتويج في اليابان باللقب الذي طال انتظاره منذ.



الهلال وأوراوا ريد بث مباشر ، مباراة قمة وحدث كبير ينتظره عشاق كرة القدم الآسيوية والسعودية بشكل خاص اليوم ، حيث يستضيف الزعيم فريق أوراوا ريد الياباني اليوم علي الأراضي السعودية ، سوف يستغل الزعيم عامل الأرض والجمهور الذي بالطبع سيملئ الإستاد عن آخره لمؤازرة فريق ، ومحاولة استعادة البطولة الغائبة عن خزائنه منذ سنوات ، نجح الفريق في تخطي عقبة السد القطرى في الدور قبل النهائى بالفوز بنتيجة 6 مقابل 5 بمجموع المباراتين ، حيث أنتهت مباراة الذهاب بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد لصالح السد ، ونجح الفريق القطرى في مباراة العودة أن يفوز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين وكان علي بعد هدف وحيد من تحقيق ريمونتادا عالمية كانت ستخلد في ذاكرة جمهور الفريق القطرى .

 
أما أوراوا ريدز فقد نجح أيضا في الوصول إلي النهائى الآسيوي الكبير بعد تخطيه العديد من العقبات في الأدوار الماضية ، حيث تمكن من الفوز في الدور قبل النهائى علي فريق جوانزو الصيني ذهابا بنتيجة هدف نظيف ، ونجح أيضا في الفوز في مباراة العودة بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ، ليؤكد أحقيته في أن يكون طرفاً في النهائى الكبير هذا الموسم .

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