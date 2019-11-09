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مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا لايف EL hilal VS Ourawa.. بث مباشر مباراة الهلال وأوراوا الآن HD1

السبت 09/نوفمبر/2019 - 06:09 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يقدم لكم الفجر الرياضي بث مباشر مباراة الهلال ضد أوراوا الياباني، عبر رابط كورة ستار حصريا KORA STRA في نهائي دوري أبطال آسيا، وبث مباشر بدون تقطيع عبر كورة يلا شووت بلس YALLA SHOOT PLUS في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا.

EL hilal VS Ourawa

كورة جول ويستعد عشاق كرة القدم العربية والآسيوية لمتابعة مباراة قوية بين فريقي الهلال السعودي ضد أوراوا الياباني، KORA GOAL في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب الملك سعود بالرياض في أخر جولات دوري أبطال آسيا، تابع المباراة عبر قناة الاتحاد الآسيوي باليوتيوب AFC YOUTUBE بنهائي القارة الآسيوية.

الهلال يخوض النهائي الثالث في تاريخه

El hilal VS Ourawa

دوري بلس حيث يخوض الهلال بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، مباراته النهائية للمرة الثالثة في تاريخه بعد التفوق على السد القطري في مباراة نصف النهائي، DAWRY PLUS بينما يدخل أوراوا الياباني النباراة النهائية بعد الإطاحة بمنافسه جوانجزو الصيني، في قبل نهائي البطولة، تابع مباراة الهلال ضد أوراوا الياباني el hilal vs ourawa بشكل حصري عبر قناة الاتحاد الآسيوي AFC.

موعد مباراة الهلال السعودي ضد أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

El hilal VS Ourawa

ويستضيف ملعب جامعة الملك سعود مباراة نارية للهلال السعودي ضد أوراوا الياباني في نهائي آسيا، حيث ستقام المباراة في الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي وأوراوا الياباني في نهائي آسيا

El hilal VS Ourawa

كورة لايف حيث ستذاع مباراة الهلال السعودي ضد أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports HD1، وعبر قناة الاتحاد الآسيوي ياليوتيوب AFC YOUTUBE، نهائي دوري أبطال أسيا KORA LIVE تابع مشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا الياباني على ملعب الملك سعود بالرياض.

السعودية سبورت ويستضيف ملعب جامعة الملك آل سعود بالرياض، مباراة الهلال ضد أوراوا الياباني، اليوم السبت في ذهاب نهائي البطولة، على أن تقام مباراة الإياب يوم 24 من نفس الشهر بالعاصمة اليابانية طوكيو، KSA SPORTS متابعة حية لمباراة الهلال ضد أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال يواجهة أوراوا للمرة الثانية في نهائي البطولة

El hilal VS Ourawa

الأسطورة متابعة حية لمباراة الهلال ضد أوراوا، حيث لن تكون مباراة أوراوا الياباني المقبلة ضد الهلال السعودي، هي الأولى حيث سبق أن خاض الثنائي مباراتين من قبل في نهائي 2017، alostora مرتين من قبل كانت المواجهة الأولى على ملعب الملك فهد بالسعودية في ذهاب نهائي آسيا 2017 وانتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قناة الاتحاد الاسيوي تنقل المباراة حصريا AFC YOUTUBE على قناة الاتحاد باليوتيوب.

كورة جول وكانت المواجهة الثانية، حينما حل الهلال ضيفا على أوراوا الياباني، في إياب نفس الدور على ملعب الأخير وانتهى للفريق الياباني بهدفين مقابل هدف وحيد ويتوج باللقب القاري، KORA GOAL متابعة مباراة الهلال ضد أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

ويمكنكم متابعة مباراة الهلال ضد أوراوا الياباني EL hilal VS Ourawa، بموقع الفجر الرياضي عبر رابط سريع بدون تقطيع كورة حصري لمشاهدة المباراة النهائية في دوري أبطال آسيا KORA7ASRY بدون أي إعلانات

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