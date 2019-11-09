الشوط الأول “yalla shoot” رابط مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا ريد بث مباشر اليوم السبت 9 – 11 – 2019 نهائى دورى أبطال اسيا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، لمتابعة مباراة نارية بين فريق الهلال السعودي وضيفه أوراوا ريد الياباني، اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.





وضرب نادي أوراوا ريد الياباني موعدًا مع الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا، عقب تحقيقه فوزا ثمينا أمام جوانجزو إيفرجراند الصيني بثلاثة أهداف دون رد، من إجمالي مبارتي الذهاب والإياب، فيما خطف الهلال بطاقة التأهل إلى نهائي الحلم، عقب فوزه على السد القطري بمجموع اللقائين بنتيجة 4-1.





موعد مباراة الهلال ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن يقام لقاء الذهاب بين الهلال وفريق أوراوا ريد الياباني، يوم السبت في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي، والساعة الرابعة والنصف بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد أوراوا ريد في نهائي دوري أبطال آسيا

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا.





تاريخ مواجهات الفريقين

التقي فريق الهلال السعودي فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2017، والتي فاز فيها الفريق الياباني بهدف دون رد على ملعب سايتاما في لقاء الإياب، فيما تعادل الفريقين في مباراة الذهاب، ليتوج أوراوا بلقب البطولة الآسيوية 2017.





نتائج الهلال في دوري أبطال آسيا:-

غاب اللقب الآسيوي عن الأزرق العاصمي منذ 19 عاما، عندما توج به الهلال في عام 2000، إلى جانب تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا مرتين في آخر 6 سنوات، إلى جانب حصوله على 6 ألقاب قارية، ما بين 1991 و2002.





التشكيل المتوقع للهلال في مواجهة أوراوا:-

من المتوقع أن يدفع الروماني رازفان لوسيسكو، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى، وأمامه محمد البريك، وهيون سو، وعلي البليهي، وياسر الشهراني، فيما يأتي سلمان الفرج، ومحمد كنو، وسالم الدوسري في وسط الميدان، وسيدفع بجيوفينكو، وكاريلو، وجوميز في قلب الهجوم.





حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك، هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، سالم الدوسري.

خط الهجوم: جيوفينكو، كاريلو، جوميز.







