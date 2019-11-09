عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الشوط الأول “yalla shoot” رابط مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا ريد بث مباشر اليوم السبت 9 – 11 – 2019 نهائى دورى أبطال اسيا

السبت 09/نوفمبر/2019 - 06:07 م
Advertisements
مشاهدة مباراة الهلال
مشاهدة مباراة الهلال
Advertisements
تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، لمتابعة مباراة نارية بين فريق الهلال السعودي وضيفه أوراوا ريد الياباني، اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وضرب نادي أوراوا ريد الياباني موعدًا مع الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا، عقب تحقيقه فوزا ثمينا أمام جوانجزو إيفرجراند الصيني بثلاثة أهداف دون رد، من إجمالي مبارتي الذهاب والإياب، فيما خطف الهلال بطاقة التأهل إلى نهائي الحلم، عقب فوزه على السد القطري بمجموع اللقائين بنتيجة 4-1.

موعد مباراة الهلال ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا
ومن المقرر أن يقام لقاء الذهاب بين الهلال وفريق أوراوا ريد الياباني، يوم السبت في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي، والساعة الرابعة والنصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد أوراوا ريد في نهائي دوري أبطال آسيا
تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا.

تاريخ مواجهات الفريقين
التقي فريق الهلال السعودي فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2017، والتي فاز فيها الفريق الياباني بهدف دون رد على ملعب سايتاما في لقاء الإياب، فيما تعادل الفريقين في مباراة الذهاب، ليتوج أوراوا بلقب البطولة الآسيوية 2017.

نتائج الهلال في دوري أبطال آسيا:-
غاب اللقب الآسيوي عن الأزرق العاصمي منذ 19 عاما، عندما توج به الهلال في عام 2000، إلى جانب تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا مرتين في آخر 6 سنوات، إلى جانب حصوله على 6 ألقاب قارية، ما بين 1991 و2002.

التشكيل المتوقع للهلال في مواجهة أوراوا:-
من المتوقع أن يدفع الروماني رازفان لوسيسكو، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى، وأمامه محمد البريك، وهيون سو، وعلي البليهي، وياسر الشهراني، فيما يأتي سلمان الفرج، ومحمد كنو، وسالم الدوسري في وسط الميدان، وسيدفع بجيوفينكو، وكاريلو، وجوميز في قلب الهجوم.

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.
خط الدفاع: محمد البريك، هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني.
خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، سالم الدوسري.
خط الهجوم: جيوفينكو، كاريلو، جوميز.


Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الفضائي والأرضي لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد مالي مجانا

منذ يوم

عاجل | "أمطار مُخيفة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

الآن

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يوتيوب beIN SPORT كورة لايف TIME SPORTS الفضائية المفتوحة ماتشNOW

منذ يوم

نجم بيراميدز يصدم الزمالك.. والأبيض يبحث عن حل للأزمة

منذ حوالي 11 ساعة

آخر تطورات إصابة ناصر ماهر مع المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 4 ساعات

‫القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم‬‎ ضد مالي في أمم إفريقيا تحت 23 عاما والموعد والتشكيل المتوقع

منذ يوم

عاجل.. الكونفيدرالية تحرم الأهلي من أهم صفقة شتوية

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شووت» مشاهدة مباراة ’’مصر ومالي’’ بث مباشر time sport بين سبورت يوتيوب رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ يوم

«يلا شوت» Bein SOPRT مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال يوتيوبbeIN SPORTالمفتوحة

منذ 33 دقيقة

ميسي يهدد ليفاندوفسكي لهذا السبب

منذ 43 دقيقة

سر منع تحليق الطائرات فوق منزل ليونيل ميسي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

كريستيان جروس يهدد حلم الأهلي في مصر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

منذ ثلث ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KOOORA GOAL تايم سبورت I7SRY يلا شوت رابط ماتش مصر مباشر NOW

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:00 م

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

06:54 م

«يلا شوت» Bein SOPRT مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال يوتيوبbeIN SPORTالمفتوحة

05:47 م

سر منع تحليق الطائرات فوق منزل ليونيل ميسي (فيديو)

03:16 م

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

12:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status