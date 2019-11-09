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شاهد بث الأسطورة متابعة مباراة الهلال ضد أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا alistora

السبت 09/نوفمبر/2019 - 06:08 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كورة فور جول ويستضيف ملعب جامعة الملك سعود بالرياض مباراة من العيار الثقيل والنارية بين الهلال السعودي صاحب الأرض والجمهور ضد ضيفه أوراوا الياباني، KORA 4 GOAL تابع حصريا المباراة النهائية في دوري أبطال آسيا el hilal vs ourawa بقناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب AFC YOUTUBE دقيقة بدقيقة.

El hilal VS Ourawa

دوري بلس حيث يأمل الروماني رازافان لوشيسكو المدير الفني للزعيم الهلالي، في تخطي مباراة الذهاب بتحقيق نتيجة مميزة علة ملعبه قبل مباراة العودة والتي ستقام في اليابان يوم 24 من الشهر الجاري، DAWRY PLUS وسيدفع المدير الفني بجميع عناصره الأساسية والقوية أملا في خطف أكثر من هدف، تابع كورة بلس مباراة قوية في نهائي دوري أبطال آسيا KORA PLUS للمباراة النهائية.

كيف تأهل الفريقين للمباراة النهائية El hilal VS Ourawa

كورة أونلاين، وتأهل الهلال السعودي للمباراة النهائية بعد الفوز على السد القطري في قبل نهائي البطولة، فيما يتواجد أوراوا الياباني بعد عبور جوانجزوا إيفاجراند الصيني، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا، KORA ONLINE، شاهد المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال السعودي ضد أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

El hilal VS Ourawa

ويستضيف ملعب جامعة الملك سعود مباراة نارية للهلال السعودي ضد أوراوا الياباني في نهائي آسيا، حيث ستقام المباراة في الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي وأوراوا الياباني في نهائي آسيا

El hilal VS Ourawa

كورة لايف حيث ستذاع مباراة الهلال السعودي ضد أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports HD1، وعبر قناة الاتحاد الآسيوي ياليوتيوب AFC YOUTUBE، نهائي دوري أبطال أسيا KORA LIVE تابع مشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا الياباني على ملعب الملك سعود بالرياض.

ترتيب الفريقين بالدوري المحلي

يلا شووت حيث يحتل الهلال السعودي صدارة ترتيب دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة YALL SHOOT، بينما يحتل أوراوا المركز الحادي عشر بالدوري الياباني برصيد 30 نقطة، تابع لايف بث حي ومباشر للمباراة النهائية عبر قناة الاتحاد الآسيوي AFC YOUTUBE.

كورة جول تابع مباراة الهلال ضد أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال أسيا KORA GOAL، شاهد حصريا عبر رابط وموقع جول العرب GOAL EL3RAB المباراة النهائية في دوري أبطال آسيا، مشاهدة مميزة عبر قناة الاتحاد الآسيوي باليوتيوب AFC YOUTUBE، يلا كورة شاهد أوراوا الياباني ضيفا ثقيلا على الهلال السعودي YALLA KORA، ويستضيف ملعب الملك سعود المباراة النهائية بين الطرفين ويمكنك متابعة المباراة عبر موقع الفجر سبورت ELfagr sport، كورة ستار شاهد المباراة الأقوى بالبطولة الآسيوية والمؤهلة لنهائيات كأس العالم للأندية KORA STAR على ملعب الملك سعود بالرياض.

ويمكنكم متابعة مباراة الهلال ضد أوراوا الياباني EL hilal VS Ourawa، بموقع الفجر الرياضي عبر رابط سريع بدون تقطيع كورة حصري لمشاهدة المباراة النهائية في دوري أبطال آسيا KORA7ASRY بدون أي إعلانات

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