وصول الهلال السعودي إلى ملعب الملك أل سعود بالرياض لمواجهة أوراوا الياباني

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، إلى ملعب الملك أل سعود بالرياض، استعدادا لمواجهة أوراوا الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.





وفور وصول بعثة الزعيم الهلالي، إلى ملعب المباراة، قامت إدارة الملعب بتشغيل الأغاني الهلالية والوطنية والتي تفاعل معاها الحضور الجماهيري قبل انطلاق المباراة.





وحرصت جاليات من الوطن العربي في الظهور داخل ملعب الملك آل سعود حيث توافدت جماهير من كل أنحاء الوطن العربي منها المصري والإماراتي والبحريني والأردني لمؤازرة الفريق السعودي وممثل الكرة العربية في نهائي دوري أبطال آسيا.





وأعلن الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن التشكيلة الرسمية لمباراة فريقه ضد أوراوا الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.





ويلتقي الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب جامعة الملك سعود، في جولة الذهاب للدور النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.





ووصل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا بعدما أطاح بالسد القطري في نصف نهائي البطولة، فيما صعد أوراوا بعد التغلب على جوانجزو الصيني بالدور قبل نهائي.





وجاءت تشكيلة الهلال كالآتي:





حراسة المرمى: المعيوف





خط الدفاع: الشهراني، البليهي، هيون، البريك، عطيف، الفرج





خط الوسط: سالم، جوفينكو، كاريلو





خط الهجوم: جوميز





البدلاء:



