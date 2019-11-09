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"الإعاقات الذهنية" يبدأ الموسم الجديد بتنظيم الدور الأول من بطولة الجمهورية للفروسية

السبت 09/نوفمبر/2019 - 06:02 م
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بطولة الجمهورية للفروسية
بطولة الجمهورية للفروسية
الفجر الرياضي
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نظم اليوم، الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، الدور الأول من بطولتي الجمهورية وكأس مصر في  رياضة الفروسية للموسم الرياضي الجديد ٢٠١٩- ٢٠٢٠، بنادي الحرس الجمهوري بمدينة نصر. 

وصرحت المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد، بأن البطولة أقيمت بمشاركة ١٣ لاعب ولاعبة مقسمين إلي ٦ لاعبين إعاقة فكرية و٤ لاعبين داون سيندروم، و٣ لاعبين توحد، في مسابقات الترويض وقفز الحواجز.

وأضافت مبدي، أن الاتحاد المصري يضم ٦٧ هيئة رياضية، و٢٥٠٠ لاعب ولاعبة، و٣٢٥ مدرب، وينظم ١٨ بطولة محلية في الموسم الرياضي الواحد، حيث يرعي تسع رياضات مختلفة، هي الفروسية، كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، السباحة، ألعاب القوي، التنس الأرضي، تنس الطاولة، البولينج.

"الإعاقات الذهنية" يبدأ الموسم الجديد بتنظيم الدور الأول من بطولة الجمهورية للفروسية
"الإعاقات الذهنية" يبدأ الموسم الجديد بتنظيم الدور الأول من بطولة الجمهورية للفروسية
"الإعاقات الذهنية" يبدأ الموسم الجديد بتنظيم الدور الأول من بطولة الجمهورية للفروسية
"الإعاقات الذهنية" يبدأ الموسم الجديد بتنظيم الدور الأول من بطولة الجمهورية للفروسية
"الإعاقات الذهنية" يبدأ الموسم الجديد بتنظيم الدور الأول من بطولة الجمهورية للفروسية
"الإعاقات الذهنية" يبدأ الموسم الجديد بتنظيم الدور الأول من بطولة الجمهورية للفروسية
"الإعاقات الذهنية" يبدأ الموسم الجديد بتنظيم الدور الأول من بطولة الجمهورية للفروسية
"الإعاقات الذهنية" يبدأ الموسم الجديد بتنظيم الدور الأول من بطولة الجمهورية للفروسية
"الإعاقات الذهنية" يبدأ الموسم الجديد بتنظيم الدور الأول من بطولة الجمهورية للفروسية
"الإعاقات الذهنية" يبدأ الموسم الجديد بتنظيم الدور الأول من بطولة الجمهورية للفروسية
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