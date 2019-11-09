كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر Saudi Arabia كورة لايف رابط ماتش الهلال final

رابط مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، في ذهاب نهائي دوري ابطال آسيا على استاد جامعة الملك سعود مقعل الفريق السعودي، ويأمل الزعيم في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم تضمن له اللعب بشكل مريح في مباراة العودة والتي من المقرار أن تقام في اليابان .









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تقام مباراة الهلال وأوراوا، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة بين سبورت bein sports، المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا، إلى جانب قناة قناة الاتحاد الآسيوي، وقناة الكأس، ويدير اللقاء تحكيميا الحكم العراقي، علي صباح، ويعاونه، أمير داوود، وحيدر عبدالمحسن، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، بالاضافة الى البث الحي والمباشر لموقع الفجر الرياضي.









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متابعة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر كول كورة COOL KORA ، ويدخل الهلال المباراة ولا بديل عن الفوز خاصة ان المباراة تقام على أرضه ووسط جمهوره ويعتمد المدرب الروماني في تشكيلة الزعيم على عدد من الأوراق الرابحة وفي مقدمتهم سالم الدوسري وجوميز وعبدالله المعيوف وكنو.









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