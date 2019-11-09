كورة لايف beIN SPORTS مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر اليوم السبت في نهائي دوري أبطال آسيا saudi arabia

مشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot kora live بث مباشر الهلال يلا شووت كورة ألاين دوري بلس حصري، في مباراة قوية بين الهلال وأوراوا ريد، مساء اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019 على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

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رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا بث مباشر كورة ستار يلا شوت الهلال بث مباشر الهلال ضد أوراوا اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، كورة حصري الهلال مباشر اليوم ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد أوراوا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت جرينتش.

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تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة بين سبورت bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا، إلى جانب قناة قناة الاتحاد الآسيوي، وقناة الكأس، ويدير اللقاء تحكيميا الحكم العراقي، علي صباح، ويعاونه، أمير داوود، وحيدر عبدالمحسن، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

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تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، ويمكنكم مشاهدة مباراة الهﻻل ضد أوراوا على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الهﻻل ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الهﻻل وأوراوا، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الهلال ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا، حيث غاب اللقب الآسيوي عن الأزرق العاصمي منذ 19 عاما، عندما توج به الهلال في عام 2000، إلى جانب تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا مرتين في آخر 6 سنوات، إلى جانب حصوله على 6 ألقاب قارية، ما بين 1991 و2002.

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، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE، ويعيش الهلال حالة من التذبذب خلال الفترة الأخيره، وذلك عقب تلقيه سلسلة من الخسائر متتالية، والتي بدأت بسقوطه أمام السد القطري في عقر داره بأربعة أهداف مقابل هدفين، إلا أن الزعيم خطف بطاقة التأهل COOLKORA بفارق هدف واحد إلى النهائي من إجمالي مجموع مبارتي الذهاب والإياب، ثم جاء ديربي الرياض ليستكمل سلسلة هزائم الزعيم بعدما تلقى خسارة أمام غريمه التقليدي النصر بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، قبل أن ينجو من هزيمة محققة أمام الفتح لتنتهي المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهم، ليفقد الهلال 5 نقاط في آخر مواجهتين في صراع الصدارة، ثم عاد الزعيم لصحوته مجددا؛ بتحقيقه فوزا ثمينا أمام ضيفه عرعر؛ بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة، والتي تأهل على آثرها إلى دور ال23 من كأس خادم الحرمين الشريفين، يعاني فريق أوراوا ريد من النتائج السيئة بعدما تلقى هزيمة قاسية أمام ضيفه كاواساكي فرونتال، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الياباني، لتستمر سلسلة الهزائم بعدما سقط الفريق الياباني أمام كاشيما أنتلرز، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 30 من الدورى، ليتواجد في المركز الحادي عشر، من جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، وبفارق 5 نقاط فقط عن المركز الأخير.

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