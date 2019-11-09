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«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر LIVE KSA هدف الهلال I7SRY رابط ماتش الهلال اليوم يوتيوب dawriplus

السبت 09/نوفمبر/2019 - 05:59 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الهلال واوراوا ، بث مباشر اليوم يلا شوت ، يأمل الهلال رد اعتباره أمام أوراوا وخطف اللقب الآسيوي وأعادته لخزينته بعد غياب منذ بداية الألفية الجديدة حيث يعود آخر لقب قاري توج به الزعيم لعام 2000 على حساب جوبيلو إيواتا الياباني بنتيجة 3/2 ، تُذاع مباراة الهلال السعودي اليوم عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للماراثون الآسيوي.

ننتظر مواجهة جديدة بين بين فريقي الهلال واوراوا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة ، ومن المنتظر نقل اللقاء عبر قناة بي ان سبورت 1 + الكأس HD3 بتعليق المعلق حفيظ دراجي (beIN) + خالد الحدي (الكأس)..

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر عبر بث مباشر الهلال خدمة بدون رسوم لمتابعي وعشاق كرة القدم العربية ضمن منافسات دهاب نهائي دوري أبطال آسيا في توقيت الساعة 18:30 بالتوقيت فى مصر بما يوافق الساعة الساعة 19:30 بالتوقيت فى السعودية فى منافسة شديدة القوة تترقبها جماهير الفريقين..

تشكيل الهلال المتوقع لنهائي دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانج هيون سو، محمد البريك.
خط الوسط: عبد الله عطيف، سلمان الفرج، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفينكو.
خط الهجوم: أندرية كاريلو، بافيتمبي جوميز.

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا مباشر
يمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الهلال واوراوا مباشر، نتابع معكم البث المباراة لمباراة الهلال واوراوا ، في حالة توقف بث المباراة يمكنكم أعادة تحميل الصفحة أو الضغط علي f5 وسنتابع أيضا عبر يلا شووت.

ومن المنتظر أن يتم تغير الرابط الخاص بالبث المباشر للمباراة بين الهلال ضد اوراوا قبل اللقاء بساعة تابع.

موعد مباراة الهلال واوراوا دهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019-2020

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