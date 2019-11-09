تعرف على موعد انطلاق العمل بنظام الاستخلاص بالطريق السيارة "أ 3"

أعلنت شركة "تونس للطرقات السيارة"، في بلاغ لها ، الجمعة 8 نوفمبر 2019، عن موعد انطلاق العمل بنظام الاستخلاص بالطريق السيارة "أ 3" وادي الزرقاء - بوسالم.



