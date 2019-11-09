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تعرف على موعد انطلاق العمل بنظام الاستخلاص بالطريق السيارة "أ 3"
السبت 09/نوفمبر/2019 - 05:57 م
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مروى الجلاصي
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أعلنت شركة "تونس للطرقات السيارة"، في بلاغ لها ، الجمعة 8 نوفمبر 2019، عن موعد انطلاق العمل بنظام الاستخلاص بالطريق السيارة "أ 3" وادي الزرقاء - بوسالم.
وأوضحت الشركة أنه سيتم بداية من منتصف الليلة الفاصلة بين يوم الاربعاء 13 نوفمبر 2019 والخميس 14 نوفمبر 2019، العمل بنظام الاستخلاص بالطريق المذكورة وذلك تبعا للأمر الحكومي عدد 977 لسنة 2019 المؤرخ في 29 اكتوبر 2019.
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