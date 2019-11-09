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تفاصيل حبس حداد قتل صديقه في الدقهلية

السبت 09/نوفمبر/2019 - 05:58 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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أمرت نيابة طلخا في محافظة الدقعلية بحبس حداد، قتل صديقه للهروب من سداد ١٣ ألف جنيه دين عليه.

ونجح رجال مباحث الدقهلية في كشف غموض وملابسات العثور علي جثة عامل مذبوحة وملقاه في الزراعات بقرية دميرة بمركز طلخا

وتوصل رجال الأمن إلى أن صديق الضحية وراء ارتكاب جريمة القنل ذبحا حتى يتهرب من سداد ديونه له.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة عن العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره ملقى في الأراضى الزراعية على طريق الشيخ برهام ناحية قرية دميرة، ويوجد آثار ذبح من الرقبة ودماء حول الجثة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة للشاب البشير العزول، ومقيم في قرية منشية ناصر، وتشكل كردون أمني بمحيط مكان العثور على الجثة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لعمل المعاينة اللازمة، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بتكثيف الجهود الأمنية لسرعة ضبط الجناة وكشف غموض وملابسات الحادث.

وبمناظرة الجثة تبين وجود ذبح بالرقبة وجروح قطعية بالرأس والذراعين وعثر بجواره على هاتفه المحمول ومبلغ 650 جنيه.

تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء سيد سلطان، مدير المباحث فريق بحث برئاسته وبمشاركة ضباط البحث الجنائى والرائد أحمد السادات رئيس مباحث طلخا

وبالفحص وتكثيف التحريات وفحص الأشخاص الذين كانوا بصحبة المتهم قبل وفاته تبين أن وراء الواقعة ا ع 27 سنة حداد ومقيم قرية دميرة، صديق المجنى عليه.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بالتحريات اعترف بإرتكاب الواقعة، وأكد أنه اقترض من صديقه مبلغ 13 ألف جنيه وفى الآونة الأخيرة بدأ المجنى عليه يطالبه بسداد المبلغ، مما دفعه للتفكير في التخلص منه وقتله حتى لايسدد له ديونه

واعترف المتهم في التحقيقات أنه قام باستدراج المجني عليه واستقل خلفه دراجته البخارية وعندما اقتربا من الزراعات قام بذبحه بسكين كان يخفيها في ملابسه لاستخدامها في قتله، وسقطت الدراجة بهما في الزراعات فاستقلها وترك جثة المجنى عليه ملقاه على الأرض ثم تحلص من السكين في ترعة الحديد ثم أخفى الدراجة عند أصدقاء له وهما محمد. أ. ع ٢٧ سنة عامل ورضا. ح. أ31 سنة عامل ويقيمان بذات القرية والقبض عليهما تم ضبط الدراجة النارية الخاصة بالمجنى عليه وبمواجهتهما اعترفا بذات المضمون.

تم تشكيل فريق بحث من الإنقاذ النهرى للبحث عن السكين المستخدم بالجريمة في ترعة الحديد، وتحرر محضر بواقعة الضبط واعترافات المتهم، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق والتى قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقا
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