هل يرحل فالفيردي عن تدريب برشلونة؟

انتشرت العديد من الأنباء الصحفية في الفترة الأخيرة حول وجود نيه لدى نادي برشلونة الإسباني في إقالة إرنستو فالفيردي مدرب الفريق خلال الفترة القادمة.





سبب انتشار أنباء إقالة فالفيردي





وكثرت الأقاويل حول وجود نيه لدى نادي برشلونة في إقالة فالفيردي بسبب سوء أداء ونتائج الفريق الواضحين في الفترة الأخيرة.





رد من برشلونة على أنباء إقالة فالفيردي





ورد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة على أنباء إقالة فالفيردي في تصريحات صحفية اليوم قائلا: "فالفيردي المدرب المثالي لقيادة التركيبة الحالية في برشلونة بين أصحاب الخبرة وجيل جديد من اللاعبين الواعدين".





مفاجأة جديده لفالفيردي





وأكدت تقارير صحفية إسبانية أمس الجمعة أن بارتيمو يريد استمرار فالفيردي في تدريب نادي برشلونة حتى نهاية الموسم حتى لا يخوض تجربة لا يثق فيها بتولي مدرب أخر مهمة تدريب الفريق.





برشلونة يستعد لمواجهة سيلتا فيجو





ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي سيلتا فيجو اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





برشلونة يسيطر على صدارة الدوري الإسباني



