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مشاهدة مباراة الهلال واوراوا نهائي دوري أبطال آسيا بث مباشر KSA YouTube مجانًا بدون تقطيع

السبت 09/نوفمبر/2019 - 05:56 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الهلال السعودي واوراوا اليابني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بث مباشر ستكون متاحةً مباشرةً وحصرياً عبر beIN SPORTS. مباراة الهلال وأوراوا اليوم، تترقب جماهير كورة القدم العربية في جميع أنحاء العالم العربي اليوم السبت المباراة الهامة والمرتقبة التي ستجمع بين الزعيم السعودي”الهلال” ونظيره “أوراوا” الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكورة القدم لعام 2019، ويسعى الفريق السعودي من خلال مباراة اليوم إلى التتويج بلقب البطولة الغائبة عن عرينه منذ عام 2000 حيث كأن آخر لقب حصل عليه الزعيم السعودي.. 

 
مباراة الهلال وأوراوا اليوم
صعد الهلال السعودي إلى المباراة النهائية بعد أن استطاع أن يقصي السد القطري في الدور قبل النهائي من البطولة بعد أن فاز عليه في مجموع اللقائين بنتيجة 6/5، بينما صعد الفريق الياباني إلى المباراة النهائية بعد أن استطاع أن يحقق الفوز على فريق  جوانجزو الصينى في مجموع اللقائين بنتيجة 3/0، ويرغب الهلال السعودي في الثأر من الفريق الياباني ورد اعتباره بعدما استطاع الفريق الياباني أن يخطف اللقب الأسيوي منه في عام 2017 بعد أن فاز عليه الفريق الياباني في مجموع اللقائين بنتيجة 2/1.

موعد مباراة الهلال وأوراوا والقنوات الناقلة لها
قرر الاتحاد الأسيوي لكورة القدم إقامة مباراة الهلال وأوراوا الياباني اليوم السبت الموافق 9-11-2019 على أرضية ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض، وسوف تذاع المباراة في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع المباراة حصريا عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 1، وسوف يقوم بالتعليق على المباراة المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيل الهلال المتوقع اليوم
من المتوقع أن يخوض المدير الفني لنادي الهلال السعودي الروماني  رازفان لوسيسكو مباراة اليوم بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: محمد البريك، هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني.

الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، سالم الدوسري.

الهجوم: جيوفينكو، كاريلو، غوميز

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