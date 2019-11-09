شوبير ينقل خبراته الإعلامية في محاضرة كيف تكون مذيعا ناجحا بملتقي الإعلام الرياضي





عقد الإعلامي أحمد شوبير، محاضرة عن كيف تكون مذيعا ناجحا، ضمن الملتقى الإعلامي الثاني الذي ينظمه النادي الدولي للإعلام الرياضي بالقاهرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



وشهدت المحاضرة التي جاءت ضمن ٦ محاضرات وتدريبات عملية وزيارات ميدانية للصحفيين والإعلاميين العرب، حضور كبير، وتحدث فيها شوبير عن ثلاث محاور: هي دور المذيع وصفاته وأدواته.



وروى قائد الأهلي ومنتخب مصر السابق تجربته الإعلامية، بداية من تعليقه على المباريات ثم ظهوره على القناة السادسة وبرنامج مرحبا ثم دريم، حتى وصوله إلى صدى البلد التي وصفها بأفضل مرحلة إعلامية لدخوله في تحديات عديدة لعدم حصول القناة على الحقوق، ثم تطرق للحديث عن تجربته الحالية مع قناة أون سبورت.



وفتح شوبير المجال للزملاء للحديث عن تحدياتهم والأزمات التي يواجهونها، بالاضافة لاستقباله لكل الأسئلة في محاضرة استمرت قرابة الساعتين.



وتتكون اللجنة التأسيسية للنادي الدولي للاعلام الرياضي من ١٦ صحفي وإعلامي من معظم أنحاء العالم، فالرئيس المؤسس هو الإعلامي البحريني محمد قاسم، والرئيس التنفيذي هي الاعلامية الليتوانية لايما ستنولهوف، ونائب الرئيس هو الاعلامي التونسي عدنان بن مراد، ونائب الرئيس عن قارة افريقيا هو الاعلامي المصري احمد شوبير، ونائب الرئيس عن قارة اسيا هو الاعلامي الاماراتي عبد الله ابراهيم، ونائب الرئيس عن قارة أوروبا هى الاعلامية البيلاروسية انستاسيا مارينينبا، والامين العام هو الاعلامي الفلسطيني حسين عليان، بجانب عدد من الأعضاء المؤسسين.