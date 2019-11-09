عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

شوبير ينقل خبراته الإعلامية في محاضرة كيف تكون مذيعا ناجحا بملتقي الإعلام الرياضي

السبت 09/نوفمبر/2019 - 05:56 م
Advertisements
أحمد شوبير
أحمد شوبير
آية حمروشي
Advertisements


عقد الإعلامي أحمد شوبير، محاضرة عن كيف تكون مذيعا ناجحا، ضمن الملتقى الإعلامي الثاني الذي ينظمه النادي الدولي للإعلام الرياضي بالقاهرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وشهدت المحاضرة التي جاءت ضمن ٦ محاضرات وتدريبات عملية وزيارات ميدانية للصحفيين والإعلاميين العرب، حضور كبير، وتحدث فيها شوبير عن ثلاث محاور: هي دور المذيع وصفاته وأدواته.

وروى قائد الأهلي ومنتخب مصر السابق تجربته الإعلامية، بداية من تعليقه على المباريات ثم ظهوره على القناة السادسة وبرنامج مرحبا ثم دريم، حتى وصوله إلى صدى البلد التي وصفها بأفضل مرحلة إعلامية لدخوله في تحديات عديدة لعدم حصول القناة على الحقوق، ثم تطرق للحديث عن تجربته الحالية مع قناة أون سبورت.

وفتح شوبير المجال للزملاء للحديث عن تحدياتهم والأزمات التي يواجهونها، بالاضافة لاستقباله لكل الأسئلة في محاضرة استمرت قرابة الساعتين.

وتتكون اللجنة التأسيسية للنادي الدولي للاعلام الرياضي من ١٦ صحفي وإعلامي من معظم أنحاء العالم، فالرئيس المؤسس هو الإعلامي البحريني محمد قاسم، والرئيس التنفيذي هي الاعلامية الليتوانية لايما ستنولهوف، ونائب الرئيس هو الاعلامي التونسي عدنان بن مراد، ونائب الرئيس عن قارة افريقيا هو الاعلامي المصري احمد شوبير، ونائب الرئيس عن قارة اسيا هو الاعلامي الاماراتي عبد الله ابراهيم، ونائب الرئيس عن قارة أوروبا هى الاعلامية البيلاروسية انستاسيا مارينينبا، والامين العام هو الاعلامي الفلسطيني حسين عليان، بجانب عدد من الأعضاء المؤسسين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شوبير الملتقي الإعلامي أحمد شوبير

أخبار تهمك

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

منذ حوالي 18 ساعة

آخر تطورات إصابة ناصر ماهر مع المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 4 ساعات

كريستيان جروس يهدد حلم الأهلي في مصر

منذ ساعتين و 20 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KOOORA GOAL تايم سبورت I7SRY يلا شوت رابط ماتش مصر مباشر NOW

منذ يوم

«يلا شوت» Bein SOPRT مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال يوتيوبbeIN SPORTالمفتوحة

منذ 34 دقيقة

ميسي يهدد ليفاندوفسكي لهذا السبب

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الكونفيدرالية تحرم الأهلي من أهم صفقة شتوية

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يوتيوب beIN SPORT كورة لايف TIME SPORTS الفضائية المفتوحة ماتشNOW

منذ يوم

عاجل | "أمطار مُخيفة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الفضائي والأرضي لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد مالي مجانا

منذ يوم

نجم بيراميدز يصدم الزمالك.. والأبيض يبحث عن حل للأزمة

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

منذ ثلث ساعة

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

الآن

سر منع تحليق الطائرات فوق منزل ليونيل ميسي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شووت» مشاهدة مباراة ’’مصر ومالي’’ بث مباشر time sport بين سبورت يوتيوب رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ يوم

‫القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم‬‎ ضد مالي في أمم إفريقيا تحت 23 عاما والموعد والتشكيل المتوقع

منذ يوم

موضوعات متعلقة

حسين زين يشارك بملتقى قادة الإعلام العربي بالإمارات العربية الشقيقة

بعد قرار غلقها.. مذيعة "LTC" تبكي على الهواء (فيديو)

عزمي مجاهد: "لولا السيسي ما وصلنا لكأس العالم"

"الأعلى للإعلام" ينعي الإعلامي الكبير عادل المصري

شوبير في عيد ميلاده .. محطات في حياة أيوب الكرة المصرية

حكايات مدن القناة في حرب أكتوبر مع عمرو عبد الحميد الليلة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:00 م

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

06:54 م

«يلا شوت» Bein SOPRT مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال يوتيوبbeIN SPORTالمفتوحة

05:47 م

سر منع تحليق الطائرات فوق منزل ليونيل ميسي (فيديو)

03:16 م

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

12:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status