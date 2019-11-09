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الإتحاد المنستيري والصفاقسي يفوزان في الجولة الثامنة من الدوري التونسي

السبت 09/نوفمبر/2019 - 05:54 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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إنتصر الاتحاد المنستيري، اليوم السبتن على شبيبة القيروان بنتيجة (3-0) لحساب الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسجّل أهداف المنستيري كلّ من زياد مشموم في الدقيقة '24 وانطوني اكبوتو 57' وياسين العمري في الدقيقة 90'

المباراة الثانية دارت في صفاقس وفاز فيها النادي الصفاقسي على اتحاد بن قردان بنتيجة (2-0) وسجل الهدفين كينغسلي ايدوو في الدقيقة 8' وحسام بن علي في 74'.

وستدور بقية مباريات الجولة غدا الأحد 10 نوفمبر وهي كالتالي:   

النادي الإفريقي - النادي البنزرتي
الملعب التونسي - الترجي الرّياضي
نادي حمام الأنف - نجم المتلوي
النجم الساحلي - مستقبل سليمان
هلال الشابّة - اتحاد تطاوين
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