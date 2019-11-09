أعلن إماما أماباكابو المدير الفني لمنتخب نيجيريا الأولمبي تشكيل فريقه لمواجهة كوت ديفوار في أولى مباريات الفريقين ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2020.

التشكيل الرسمي لموقعة ساحل العاج ونيجيريا بكأس أمم إفريقيا للشباب





وجاء تشكيل نيجيريا كالأتي :

حراسة المرمى: أدامو أبوبكر

الدفاع: أوليسيه نداه - سينسير سيث - أنتوني إيزوشوكو - بيتوك ستيفان

الوسط: أليو ياو آدم - كليتشي نواكالي - نديفريكي إيفونج - اولابيران

الهجوم: أورجي أوكونكو - برايت إينوباخاري.

بينما أعلن حيدرا سواليهو المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار عن التشكيل الذي يخوض به اللقاء أمام نيجيريا في اللقاء الذي يستضيفه ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعه الثانية من البطولة الإفريقية المؤهلة للاولمبياد.

وجاء التشكيل كالآتي :

حراسة المرمى : إلعازر إيرا تاب.

خط الدفاع : كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا، إسماعيل ديالو.

خط الوسط: أبوبكر كيتا، إيدجارد كوفي داكوي، لازار اماني.

خط الهجوم: ميشيل كوامي، يوسف داو، أبو بكار دومبيا.

وسيقام لقاء جنوب إفريقيا وزامبيا اليوم عقب مباراة نيجيريا وكوتديفوار علي ملعب السلام، ضمن المجموعه الثانية.